Duits 'corona-bedrijf' heeft vestiging in Kampen: voorlopig geen maatregelen

Het Duitse bedrijf, waar bij een van de medewerkers het gevreesde corona-virus is vastgesteld, heeft een vestiging in Kampen. Er zijn geen aanwijzingen dat de Duitse patiënt recent contact heeft gehad met zijn collega's in Kampen. Bij de Kamper vestiging worden dan ook vooralsnog geen extra maatregelen getroffen.

Maandagavond werd bekend dat een 33-jarige werknemer van Webasto - leverancier van auto-onderdelen - besmet blijkt met het coronavirus. Nader onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de man is besmet door een Chinese vrouw, die recent tijdens een zakenbezoek de hoofdvestiging van Webasto in Beieren aandeed. Ook een collega van het Duitse slachtoffer heeft intussen het virus opgelopen.

Nader onderzoek

De Duitse autoriteiten doen intussen onderzoek met wie de man de afgelopen tijd contact heeft gehad. Intussen zijn tientallen collega's en familieleden van het slachtoffer gecontroleerd. De man was maandag aanvankelijk nog gewoon aan het werk, maar voelde zich gaandeweg de dag steeds zieker worden.

Epicentrum

Bij Webasto, met meerdere kantoren in Duitsland, werken wereldwijd bijna 13.500 mensen. Het bedrijf heeft ook in China meerdere vestigingen, waaronder Wuhan, het epicentrum van het coronavirus.

Ook Kampen heeft een vestiging van Webasto.

Contactonderzoek

Volgens een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is nader onderzoek alleen maar nodig wanneer de Duitse patiënt recent nog persoonlijk contact heeft gehad met zijn Nederlandse collega's. In dat geval volgt een zogeheten contactonderzoek: "Dan wordt nagegaan met wie de man exact contact heeft gehad. In ons land wordt zoiets gedaan door de GGD. Als de Duitse patiënt echter geen contact heeft gehad met zijn Nederlandse collega's, is er ook geen noodzaak tot nader onderzoek."

Volgens de zegsman zou het RIVM ervan op de hoogte zijn wanneer in Nederland een contactonderzoek naar het virus zou worden gehouden. "Dan hadden wij dat geweten. We weten uiteraard niet welke informatie hier over een kwartier binnenkomt, maar vooralsnog is er in Nederland geen sprake van een dergelijk onderzoek."

Bij het bedrijf in Kampen was niemand bereikbaar voor een toelichting.

Reactie Duits hoofdkantoor

Een woordvoerster van het hoofdkantoor in Beieren laat weten dat voor in ieder geval de komende twee weken alle reizen naar China zijn afgezegd. Om onderling contact te vermijden, heeft het personeel van het hoofdkantoor in Stockdorf toestemming gekregen om de komende tijd vanuit huis te werken.