Brandweervrijwilligers uit Twente krijgen op de valreep tóch nog een lintje

Dat deze regeling verdwijnt, vindt burgemeester van Rijssen-Holten, Arco Hofland, een beslissing die bij deze tijd hoort. Hofland reikte als eerste burgemeester van de veertien Twentse gemeenten de lintjes uit aan de vrijwilligers uit zijn gemeente.

In het bijzijn van familie, vrienden en korpsgenoten sprak de hij de vrijwilligers één voor één toe en speldde hen het driekleurige lintje op.

De lintjes die werden uitgereikt aan de veertien vrijwilligers in de gemeente Rijssen-Holten (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

Pensioen

Martin Rolleman is vrijwillig bevelvoerder en één van de brandweermannen die vanavond in Rijssen-Holten een lintje ontving. "Ik ben blij dat ik iets voor de samenleving kan betekenen, ook al betekent dat soms dat ik midden in de nacht mijn bed uit moet. Als mijn pieper 's nachts afgaat, dan staat mijn vrouw ook altijd met mij mee op en geeft ze mijn jas aan zodat ik snel de deur uit kan. Dus het vraagt ook best wat van mijn gezin." Maar stoppen, daar denkt hij nog lang niet over. "Nee, toen ik begon was het wel het idee dat ik dit zeker tot aan mijn pensioen blijf doen."

Veertien feestjes

In Rijssen-Holten werd het eerste onderscheidingsfeestje gevierd. De dertien andere gemeenten volgen donderdagavond. "Onze brandweer vrijwilligers zetten zich al jarenlang in voor een veilige samenleving, dat mogen we niet zomaar voorbij laten gaan", liet Stephan Wevers commandant van brandweer Twente, via een videoboodschap weten.

De korpsleden van Rijssen-Holten kreeg hun onderscheiding van de burgemeester (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

Daar sluit Ron de Wit, plaatsvervangend commandant, zich bij aan. "Ik vind het terecht dat brandweer mensen een Koninklijke Onderscheiding krijgen als ze twintig jaar vrijwilliger zijn. Ze hebben een bijzondere verdienste voor de samenleving, daar kan prima een onderscheiding bij horen."

Over het verdwijnen van de regeling zegt hij: "Wij vonden het belangrijk dat we voor de mensen voor wie we het nu nog konden aanvragen, dat te doen en ze daarmee in het zonnetje te zetten. Het niet aan ons om te beslissen of het afschaffen van de regeling terecht is of niet."

Een lintje? Dat krijgt een vrijwilliger alleen nog in bijzondere gevallen Sinds 2005 kwamen vrijwilligers van de brandweer, na twintig jaar dienst, in aanmerking voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besloten in december 2019 dat ze puur de lengte van een vrijwillig dienstverband, niet vinden passen bij deze onderscheiding. Een vrijwilliger van de brandweer kan nog steeds worden voorgedragen voor een lintje maar alleen wanneer hij of zij iets uitzonderlijks heeft gedaan.