Koekjes voor alle Enschedese basisscholen als hart onder de riem tijdens lerarenstaking

Deniz Dönmez heeft een strak schema opgesteld, slechts een kwartiertje per school en ongeveer twintig per dag. "Dan kan het precies en heb ik na drie dagen alle basisscholen in de gemeente Enschede bezocht." De 19-jarige student bestuurskunde aan het Saxion trakteert de leraren op boterkoekjes van de plaatselijke banketbakker.

Koekjes

Dönmez bedacht de koekjesactie samen met collega-raadsleden maar is de enige die alle scholen bezoekt. "Ik heb toevallig tijd om ze allemaal te bezoeken. Het is een klein gebaar en iedereen houdt wel van koekjes."

Geen les wel open

Directrice Anja Brinkhuis van OBS de Broekheurne onderbreekt de les om de koekjes in ontvangst te nemen. "Vanwege een tekort sta ik noodgedwongen twee dagen in de week voor de klas. De koekjes gaan in de trommel en eten we donderdag en vrijdag op. We geven geen les maar zijn wel gewoon op school. We willen de druk niet weer bij de ouders leggen."