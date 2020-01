Voor deze Almelose leerkracht is de maat écht vol: 'Situatie onderwijs is zorgelijk'

Floris, leraar op basisschool de Telgenborch in Almelo, doet zijn werk met passie. Dat zie je aan de manier waarom hij oefeningen doet tijdens gym, maar ook aan de grapjes die hij met de kinderen maakt. "Tijdens het lesgeven sta je altijd 'aan', en daarna begint het werk pas. Als ik terug ben in mijn klaslokaal, doe ik de administratie, bereid ik lessen voor en onderhoud in contact met ouders", zegt Floris.

"We hebben een te klein team, ziekte kunnen we nauwelijks opvangen", zegt Floris. Hij strijdt voor meer hulp in de klas. Meer leerkrachten, omdat dit is wat de kinderen nodig hebben. "En dat begint nu al bij de kleuters, die moeten straks ook een toekomst hebben. Het gaat niet om ons, maar om de kinderen die meer aandacht verdienen", zegt de docent.

Staken

Morgen gaat hij staken in Zutphen. Niet iedereen van het team doet mee. "Je krijgt niet betaald, dus moet je het uit eigen zak betalen, dat kan niet iedereen", zegt Floris. "We zijn strijdvaardig. Telkens als we gaan staken, krijgen we er toch weer wat bij, dat houdt de moed erin", zegt hij.

Floris wil graag meer instructie geven aan de kinderen die dat nodig hebben, maar ook zou hij meer mannen voor de klas zien. Op dit moment is hij de enige mannelijke leerkracht binnen de school. "En natuurlijk zou een stukje meer salaris ook helpen."

450

Zo'n 450 scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Overijssel, Gelderland en Flevoland gaan donderdag en vrijdag dicht. De leraren leggen massaal het werk twee dagen neer om actie te voeren voor betere arbeidsomstandigheden en beter onderwijs. De Algemene Onderwijsbond, AOb, verwacht donderdag vijfduizend actievoerende leraren in Zutphen, waar de grote regionale protestmars en actiebijeenkomst voor Oost-Nederland gehouden wordt.