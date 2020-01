Boek over mantelzorg in Hengelo: 'Ik mag van de dokter alleen lauw water drinken'

Een indringend boek over het leven van een mantelzorger. Dat is ‘Ik mag van de dokter alleen lauw water drinken’, van auteur Aafke Kelly. Ze schrijft over haar leven als mantelzorger, met de zorg voor haar dementerende moeder die in verblijft in woonzorgcentrum Herinckhave van Carintreggeland in Hengelo. Het eerste exemplaar van het boek is vandaag gepresenteerd en overhandigd aan zorgmedewerkers van Carintreggeland.

Aafke Kelly schrijft over de zorg voor haar moeder met dementie en de invloed daarvan op haar dagelijks leven. Het boek speelt zich deels af in één van de huizen van Carintreggeland.

"Aafke Kelly vertelt haar verhaal recht uit het hart", stelt Laurens Oude Elberink van contentmarketingbureau Geen Blad voor de Mond en uitgever van het boek. "Nederland telt zo’n drie miljoen mantelzorgers. De meeste daarvan hebben niet gekozen voor de vaak zware zorgtaak die ze uitvoeren. Veel mantelzorgers zullen zich in het boek herkennen, ook diegenen die iemand verzorgen met een ander ziekbeeld dan dementie."

Méér dan een verhaal

Het boek schetst een realistisch tijdsbeeld van de participatiemaatschappij waarin we leven. Maar ‘Ik mag van de dokter alleen lauw water drinken’ is méér dan een verhaal. Laurens Oude Elberink: "Het verhaal is voorzien van een theoretische onderbouwing. Aafke Kelly heeft veel tijd besteed aan research. Haar intrigerende en soms emotionele bevindingen voorziet ze van wetenschappelijke achtergrondinformatie. Dat maakt het boek voor iedere mantelzorger en zorgprofessionals erg waardevol."

Carintreggeland

Uiteindelijk komt haar moeder terecht in één van de huizen van Carintreggeland. "Als beginnend mantelzorger voor mijn moeder met dementie, had ik graag een handleiding of boek gehad over wat me te wachten stond", vertelt Aafke Kelly. "Maar dat was er niet."

Dus besloot ze het boek te gaan schrijven, dat ze graag zelf had willen lezen. Tijdens haar wekelijkse bezoeken aan haar moeder observeerde ze niet alleen haar moeders gedrag, maar ook dat van de andere cliënten en de zorg die verleend werd. Haar waarnemingen tekende ze op in herkenbare anekdotes en treffende pentekeningen. Die vulde ze aan met wetenschappelijke literatuur over dementie en de ziekte van Alzheimer.

Presentatie boek

Vandaag, op de ‘Dag van het Werkplezier in de Zorg’, is het boek gelanceerd op de locatie waar de moeder van Aafke woont bij Carintreggeland in Hengelo. De locatie is gekozen om een lans te breken voor de zorg die verleend wordt door de zorgprofessionals van de Twentse zorginstelling. Daar waar in de media soms negatief geschreven wordt over de zorg in Nederland, geeft dit boek een ander beeld. Aafke Kelly besloot om die reden het eerste exemplaar uit te reiken aan Jolanda, een van de verzorgenden van haar moeder.

Het boek is vanaf deze week te koop bij bol.com