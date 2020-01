Groot personeelstekort in de horeca, ondernemers in Giethoorn starten horeca-academie

Koks, gastheren en gastvrouwen zijn moeilijk te vinden. Het afgelopen seizoen moesten horeca-ondernemers in Giethoorn daardoor noodgedwongen een dag in de week sluiten of ze konden bijvoorbeeld het terras niet openen.

De horecaondernemers en recreatieondernemers hebben daarom een plan bedacht om twintig jongeren dit jaar een versnelde opleiding aan te bieden. Zo kunnen ze de lesstof van twee jaar in één jaar afronden.

Ook komt er een accommodatie in de vorm van studentenkamers waar de leerlingen kunnen verblijven. Eén van de problemen waar Giethoorn mee kampt is de verbinding met het openbaar vervoer in de vroege en late uren. Als de studenten kunnen wonen, leren en werken op één plek wordt dat daarmee opgelost. Ook moet het de concurrentie aan gaan met de grotere steden in onze regio en met de Randstad. Vaak trekken jongeren daar naartoe om ervaring in de horeca op te doen en om er te werken.

De ondernemers in Giethoorn werken bij de totstandkoming van de horeca-academie samen met het Deltion College in Zwolle en het Drenthe College in Meppel.