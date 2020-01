Eis 120 uur werkstraf voor dodelijk ongeluk met 15-jarige leerling in haven Enschede

Het OM heeft vandaag bij de rechtbank in Almelo 120 uur werkstraf geëist tegen een 51-jarige schipper en een 56-jarige bestuurder van een zorgorganisatie voor schuld aan het verongelukken van een 15-jarige leerling in de haven van Enschede.

Op 22 juni 2017 kwam een 15-jarige leerling van het Bonhoeffer College om het leven toen hij klem kwam te zitten tussen een boot en de steiger in de Enschedese Binnenhaven. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag werkstraffen van 120 uur wegens dood door schuld tegen de schipper en een bestuurder van een zorgorganisatie die de scheepswerf samen met de gemeente huurde.



Naast de geëiste werkstraf zouden de 51-jarige en 56-jarige verdachten de schade van de nabestaanden moeten vergoeden, zo'n 6400 euro.

Bezig met opruimen drijfafval

Wat er precies misging waardoor en hoe de leerling tussen de boot en steiger terecht kwam verschillen de verklaringen. Duidelijk is dat de boot met aan boord de 51-jarige als schipper en drie leerlingen bezig was met het opruimen van ronddrijvend afval in de haven.



Volgens de 51-jarige schipper uit Enschede zat de 15-jarige voorop de boot met zijn benen overboord. Bij het naderen van de steiger legde hij de boot op enige afstand langs de steiger, maar zou de boeg van de boot door de hekgolf onder de steiger zijn gekomen waarbij de 15-jarige overboord viel en klem kwam te zitten.

Uitgegleden bij het afmeren?

Een medeleerling van het slachtoffer vertelde de politie dat deze overboord viel toen er werd aangelegd en het slachtoffer probeerde om iemand het touw aan te geven. Daarbij zou de 15-jarige zijn uitgegleden en in het water zijn gevallen. Toen hij zich probeerde op te heffen om aan boord te komen zou de jongen klem zijn komen te zitten.



Over wat er daarna gebeurde is iedereen het wel eens, de 15-jarige werd aan boord gehesen en met spoed naar de scheepswerf gebracht. Daar klaagde hij over hevige pijnen in zijn bovenlichaam, paste de 56-jarige eerste hulp toe en werd een ambulance gebeld. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat de lever van de 15-jarige gescheurd was en er sprake was van hevig bloedverlies. Vier operaties konden niet voorkomen dat hij uiteindelijk overleed.

Fout van de schipper

Voor de officier van justitie is duidelijk dat de 51-jarige schipper een fout maakte bij het afmeren waardoor de leerling klem kwam te zitten. De 56-jarige zorgbestuurder zou degene zijn geweest die verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen in de scheepswerf die in Enschede bekend was als De Helling of Werf 053. Hij had de veiligheid in het oog moeten houden en de leerlingen goede instructies moeten geven, maar zou dat niet gedaan hebben.

School gestopt met project

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de al jarenlange bestaande overeenkomst tussen de scheepswerf en het Bonhoeffer College nooit op papier was vastgelegd. De school zou ook niet betaald hebben voor het gebruik, er zou alleen een soort van afspraak hebben bestaan dat leerlingen als tegenprestatie zouden schoonmaken. Na het ongeval stopte de school met het project. De helling is inmiddels gesloten.



Ook werd duidelijk dat de vaste schipper van de boot op vakantie was. Zijn vervanger, iemand die vanuit een arbeidsachterstand door de gemeente bij de werf was geplaatst, zat de dag van het ongeluk voor het eerst alleen achter het roer van de boot.

Vrijspraak gevraagd

De advocate van de 56-jarige verdachte vond het vreemd dat het OM de vervolging introk van degene die vanuit de school voor de leerlingen verantwoordelijk was. Haar cliënt moet worden vrijgesproken omdat hem niets verweten kan worden. De advocaat van de schipper zegt dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden waar zijn cliënt niet veel aan kon doen. Hij wil ook vrijspraak.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.