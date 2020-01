Ommen houdt boefjes in het vizier en wil deze jongeren van het criminele pad halen

Ommen heeft een top 15 van jonge boefjes opgesteld. De gemeente heeft deze jongeren die het criminele pad bewandelen al langer in het vizier en gaat actief proberen ze op het rechte pad te krijgen voordat het te laat is.

Het gaat om een groepje jongelui dat de afgelopen maanden door de politie in beeld gebracht is. De vijftien jongeren staan mogelijk aan het begin van een criminele drugsloopbaan.

"De gemeente Ommen gaat actief aan de slag om deze jongeren terug op het rechte pad te krijgen en ze weer een positief toekomstperspectief te bieden", aldus burgemeester Vroomen. Daarvoor is een kwartiermaker aangesteld met de taak om de gekozen aanpak nog voor de zomer op de rails te krijgen.

Jongeren houden zich bezig met drugshandel

Vanwege serieuze signalen dat de drugshandel onder jeugd en het gebruik van drugs door jongeren is toegenomen, gaat de gemeente Ommen over op een doelgerichte aanpak. "We hebben het voor wat de jeugd in Ommen betreft redelijk goed in beeld gebracht. We gaan in samenwerking met onder andere de GGD, de politie en het Trimbos Instituut het probleem aanpakken", motiveert Vroomen.

Criminele carrière voorkomen

Er is een begeleidingstraject opgesteld om de bewuste groep jongeren uit de drugsgerelateerde netwerken te halen. "We willen natuurlijk vooral voorkomen dat jongeren stap voor stap aan een criminele carrière beginnen en er niet meer uit kunnen komen", legt Vroomen uit. Om hiermee doelgericht aan de slag te gaan, worden deze jongeren begeleid door politie en jeugdwerk.



Het Trimbos Instituut heeft de expertise in huis voor de aanpak van alle soorten van verslaving en daarbij vaak voorkomende psychische stoornissen. De gemeente Ommen streeft naar een drugsvrije omgeving voor de jeugd. Om met de vijftien jongeren tot een succesverhaal te komen wordt ook een nazorgtraject ingezet.



"Op het rechte pad krijgen en houden, is onze doelstelling", aldus Vroomen.