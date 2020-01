Geluidsniveau moet omlaag tijdens carnavalsoptochten in Noordoost Twente

Na overleg met carnavalsverenigingen en wagenbouwers hebben de vier Noordoost Twentse gemeenten besloten dat het geluidsniveau tijdens de carnavalsoptochten omlaag moet. "We hebben gemerkt dat het de laatste jaren steeds harder ging. Daar moeten we wat aan doen, want steeds meer mensen hebben daar last van", zegt burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal.

Tijdens twee bijeenkomsten eind vorig jaar zijn de vier gemeenten met de verenigingen de wagenbouwers in gesprek gegaan. Tijdens een demonstratie werden de partijen blootgesteld aan bij de optochten gemeten geluidsniveaus. "Iedereen was het erover eens dat we dit niet moeten willen met elkaar", stelt Welman.

Oldenzaal heeft een norm gesteld aan het geluidsniveau van de Twentse Carnavalsoptocht en dat betekent dat het geluid niet harder mag zijn dan 90 decibel. Op 23 februari zal het geluidsniveau van de voorbij trekkende stoet op twee plekken in Oldenzaal worden gemeten. Op borden is dan gelijk zichtbaar of het goed is (groen signaal) of veel te hard (oranje tot zelfs rood).

Niet meteen een politiezaak

Op de vraag of de politie direct optreedt als het geluid te hard is, schiet Welman in de lach. "Nee, zo streng willen we niet zijn. Maar we willen wel allemaal dat er sprake is van bewustwording. Het moet niet zo zijn, dat kinderen gehoorbeschermers nodig hebben of dat mensen een paar stappen naar achteren doen omdat ze elkaar anders niet kunnen verstaan."



Welman doet ook een beroep op de mensen die langs de route wonen en muziek draaien tijdens de optocht. "Ook daar kan het wel wat zachter. Dan hoeven de langskomende wagens niet alles uit de kast te trekken om over het geluid langs de kant heen te kunnen komen. Zo houden we het samen voor iedereen langs de kant ook leuk om naar de optocht te komen kijken."