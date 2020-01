GroenLinks draagt raadslid Miriam Zijp voor als kandidaat-wethouder in Olst-Wijhe

GroenLinks Olst-Wijhe stelt uit haar fractie raadslid Miriam Zijp voor als tegenkandidaat voor het wethouderschap van de portefeuilles Financiën, Sport en Cultuur. Er is een vacature ontstaan nadat VVD-wethouder Anton Bosch zijn vertrek per 1 februari aankondigde. De VVD schoof daarop uit eigen fractie Hans Olthof voor als beoogd opvolger van wethouder Bosch.

GroenLinks vindt dat de vacature die is ontstaan door het tussentijdse vertrek van Anton Bosch moet worden ingevuld door een opvolger met frisse ideeën over bestuurlijke vernieuwing. Ook probeert de partij met de kandidatuur van een jonge vrouw recht te doen aan het maatschappelijke belang van meer diversiteit in het gemeentebestuur.

"Met Miriam Zijp heeft de gemeente een uitgelezen kans om niet alleen een relatief jong (35 jaar) maar ook vrouwelijk lid in het college van burgemeester en wethouders op te nemen."

Werk maken van participatie

De gemeente Olst-Wijhe heeft als een van haar belangrijkste doelen geformuleerd dat zij meer participatie wil met en van haar inwoners. Volgens GroenLinks is daarom een wethouder zoals Miriam Zijp nodig. Zij bezit niet alleen voldoende kwaliteit in het beheer van de diverse portefeuilles, maar is bovendien sterk gedreven om werk te maken van die participatie.

In haar eigen woorden: "Ik wil als wethouder oprecht en gedurfd beleid voeren, dat is gericht op een intensieve en open verbinding met de inwoners en organisaties. De angst om fouten te maken en daarop afgerekend te worden staat vernieuwing en soms ook het contact met inwoners in de weg. Samen kunnen we dat doorbreken.”

Steun voor beide wethouderskandidaten

De voordracht van Miriam Zijp als kandidaat is door GroenLinks gezet vanuit een vertrouwen in de positieve kracht en meerwaarde van het raadakkoord. Alle zes raadsfracties zouden openstaan voor de voordracht door GroenLinks. Maar dat geldt ook voor de voordracht voor Hans Olthof die kan rekenen op de steun van Gemeentebelangen, CDA en de VVD. Deze drie fracties hebben een meerderheid in de gemeenteraad met 11 van de 17 zetels.

Volgens GroenLinks zijn beide wethouderskandidaten geschikt voor de functie, maar verschillen zij wel in achtergrond, visie en werkwijze. "Het is aan elk individueel raadslid om daarover een eigen voorkeur aan te geven tijdens de stemming over het wethouderschap op 3 februari. Er valt dan in ieder geval wat te kiezen, hetgeen het democratische proces ten goede komt", aldus GroenLinks.