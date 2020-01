PVV Overijssel: 'verwarming één dagje uit op school is waanzin!'

De school zet de verwarming een dag uit om de leerlingen een les te geven in duurzaamheid. De scholieren leren dat het prima is om uit oogpunt van de klimaatdiscussie prima is om de verwarming lager te draaien en krijgen het advies om een dikke trui en dikke sokken aan te doen.

Tot de orde roepen

De Statenfractie van de PVV eist van de Overijsselse gedeputeerde dat de school tot de orde wordt geroepen. ''Waanzin dit, men schiet veel te veel door in de klimaatdiscussie. Wat is er mis met gewoon ouderwetse kennisoverdracht? Bovendien is een koude school slecht voor de gezondheid van de kinderen. Dit moet je niet willen als school, maar ook niet als provinciebestuur. Ouders zouden hun kinderen deze dag gewoon lekker thuis moeten houden. Lekker warm bij de kachel. Dit is letterlijk en figuurlijk ziekmakend onderwijs!", zo stelt de PVV in schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten van Overijssel.