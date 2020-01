450 scholen in Oost-Nederland dicht voor tweedaagse landelijke onderwijsstaking

"De actiebereidheid is groot", zegt Nicole ter Harmsel bestuurder bij de AOb. Ze geeft zelf les op een basisschool in Almelo en weet uit eigen ervaring waarom het water het onderwijspersoneel aan de lippen staat.

"De nood is hoog. De werkdruk is hoog en er zijn onvoldoende leerkrachten, op het moment dat er iemand uitvalt is het heel moeilijk om vervanging te krijgen. Kinderen krijgen daardoor soms les van ongediplomeerde medewerkers, of ze worden verdeeld over andere klassen waardoor ze niet de aandacht en het onderwijs krijgen dat de kinderen verdienen."

Structurele investeringen noodzakelijk

"Als het echt niet meer lukt om iemand te vinden en er te weinig mensen zijn om voor de klas te staan, dan kan het zo zijn dat de kinderen naar huis gestuurd worden en dat is het laatste wat we willen want dan krijgen ze helemaal geen onderwijs", zegt ter Harmsel.

Er zijn structurele investeringen in het onderwijs nodig om de problemen op te lossen. Het lerarentekort is op dit moment het grootste probleem. Een probleem dat zonder ingrijpen en investeringen de komende jaren in het primair en voorgezet onderwijs alleen maar verder toeneemt. Dat trekt een zware wissel op de kwaliteit van het onderwijs.

De leraren zijn het zat, ze willen met hun actie aantonen dat ze het onaanvaardbaar vinden dat het kabinet niet met grote structurele financiële middelen over de brug komt om goed onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken.

"We hopen natuurlijk op die grote zak met geld, maar we snappen ook wel dat de miljarden die nodig zijn om verbeteringen door te voeren niet gelijk morgen op tafel liggen", zegt de vakbondsbestuurder van de AOb. "Maar we willen met deze tweedaagse staking wel bereiken dat het punt in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar hoog op de politieke agenda komt te staan."

450 scholen in Oost Nederland doen mee aan tweedaagse onderwijsstaking (Foto: RTV Oost)

Steun publiek

"We weten ons tot nu toe gesteund door het publiek", zegt ter Harmsel. "Natuurlijk is het lastig voor ouders dat er twee dagen geen les is, maar het is nodig anders zouden we het niet doen. Zolang we goed uitleggen waarom we dit doen, dat het echt om de toekomst van hun kinderen gaat, verwachten we dat het publiek achter onze acties blijft staan."

Voor ouders betekent het wel dat er voor donderdag en vrijdag opvang voor de kinderen geregeld moet worden. Mocht dat een probleem zijn dan is iedere school verplicht om die opvang te regelen en aan te bieden.

Of scholen door de stakingsdagen in problemen komen met het wettelijke aantal verplichte lesuren dat jaarlijks gegeven moet worden is niet bekend. "Ik denk dat de meeste schoolbesturen daar wel alert op zijn want het levert fikse boetes op van de onderwijsinspectie als het verplichte aantal lesuren niet gehaald wordt."

450 scholen in Oost Nederland doen mee aan tweedaagse onderwijsstaking (Foto: ANP)

Regionale actiebijeenkomsten

Actievoerders die willen meedoen aan de protestmars moeten zich donderdag 30 januari om 10.30 melden op het Hubertusplein in Zutphen. Om 11.00 vertrekt de actievoerende stoet leraren richting Hanzehal waar vanaf 12.00 toespraken, muziek en andere activiteiten worden georganiseerd. Rond 13.00 uur is de regionale actiebijeenkomst van onderwijspersoneel klaar. Ook elders in het land worden marsen georganiseerd om aandacht te vragen voor de hoognodige structurele investeringen in het onderwijs.

De onderwijsorganisaties, AOb, FNV, en Leraren in Actie (LIA) organiseren ook nog een aantal kleine lokale actiebijeenkomsten. Op vrijdag 31 januari is er in Hengelo om 10.00 uur bij het stadskantoor aan de Hazenweg een publieksactie met bloemen. En in Deventer is er in het rayonkantoor van de Algemene Onderwijsbond aan de Singelstraat 27 van 10.00 tot 15.00 uur open huis voor iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt.