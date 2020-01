Advies RSJ aan ministerie: 'Sluit minderjarigen na overtreding niet op in politiecel'

De RSJ pleit voor een 'meer kindvriendelijke alternatieve locatie', waar jonge verdachten na aanhouding ondergebracht worden. Als dat niet mogelijk is, zou de minderjarige maximaal één nacht in een politiecel mogen verblijven. Hierna beslist een rechter of de minderjarige in vrijheid wordt gesteld of in voorlopige hechtenis wordt genomen.

Overtuigd

In Twente doen ze dat al ruim een halfjaar niet meer, 'boefjes' opsluiten voor kleine vergrijpen. De medewerkers van politie Twente geloven heilig in een zachtere aanpak van minderjarige verdachten die voor het eerst in de fout gaan en hebben inmiddels ook hun collega's van de regio IJsselland overtuigd.

En na meer lokale en regionale experimenten door het hele land is er nu dus een landelijk advies. Door de RSJ, een van de belangrijkste adviesorganen op het gebied van jeugd- en rechtsbescherming.

Advies RSJ

De RSJ is van mening dat justitie in de eerste fase van het strafproces meer rekening moet houden met de belangen van minderjarigen. Bovendien zou het uitgangspunt in de wet of in beleid moeten zijn dat een minderjarige verdachte in die fase niet in een politiecel maar op een andere meer geschikte plaats verblijft en overnacht, tenzij dat niet mogelijk is.



Voor minderjarigen die ondanks alles toch in een politiecel moeten verblijven, kan het verblijf met een goede behandeling van minderjarigen en een aantal aanpassingen van de politiecel kindvriendelijker worden gemaakt, meent de RSJ. Daarnaast zou zo'n verblijf maximaal 24 uur mogen duren.

Opleiding en training

De politie heeft al regels opgesteld voor de omgang met minderjarigen. Zo wordt een speciale arrestantenverzorger ingezet, die tijdens zijn dienst extra aandacht heeft voor minderjarige arrestanten. De RSJ noemt het daarnaast wenselijk dat arrestantenverzorgers worden opgeleid en getraind in de omgang met minderjarigen.

Ook eenvoudige aanpassingen als een andere kleur dan het grijs van beton, een stoel of bank, een klok, een (elektronisch) spelletje en communicatiemogelijkheden in de cel kunnen het verblijf in de cel ‘kindvriendelijker’ maken.