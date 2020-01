OM Oost-Nederland: "Blij dat nu ook landelijk advies is over behandeling minderjarige 'boefjes'"

De 'kindvriendelijke' cel in het arrestantencomplex in Borne (Foto: RTV Oost)

"Geweldig! Ik kan alleen maar zeggen dat we in Nederland steeds meer tot de conclusie komen dat we minderjarigen niet moeten opsluiten." Dat is de reactie van OM-parketsecretaris Jeannette de Vries op het nieuws over het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) .

De adviesraad vindt dat 'boefjes', minderjarigen die een strafbaar feit hebben gepleegd, niet meer opgesloten moeten worden in een politiecel. Dat moet vastgelegd worden in de wet en daarom brengt de RSJ vandaag een advies uit aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming).

'Heel ingrijpend'

Het bevindingen van de RSJ zijn onder meer gebaseerd op een pilot die begon in politiedistrict Twente. De Vries stond namens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland aan de wieg van die pilot, waarmee ze al een paar jaar geleden begon.

"Een kind mag wettelijk gezien voor elk vergrijp voor een periode van zes uur worden opgesloten in een politiecel. Zonder ouders", beschrijft De Vries. "Dat is niet alleen voor kinderen heel ingrijpend, maar ook voor hun ouders. Want zij mogen er dan ook niet bij."

Samen met moordenaar

Dat betekent ook dat, als een 11-jarig kind een rolletje drop steelt in de supermarkt en daarop betrapt wordt, hij samen in hechtenis kan worden gesteld met een volwassene die net is aangehouden op verdenking van moord.

De Vries: "We behandelen minderjarige en meerderjarige verdachten hetzelfde. Ik denk dat het heel goed is dat ook de RSJ het met ons eens is dat dat anders moet."

Stap verder

Natuurlijk, beaamt de parketsecretaris, zijn er uitzonderingen waarbij een kind niet aan de politiecel kan ontkomen. Enerzijds vanwege het soort vergrijp dat hij heeft gepleegd, bijvoorbeeld een gewapende overval. Anderzijds omdat er geen alternatief mogelijk is, omdat het kind thuis ook niet veilig is. "Maar zelfs dan kunnen we kijken naar meer kindvriendelijke benaderingen."

Dat is ook het voorstel van de RSJ. Sterker nog, het advies van de Raad gaat nog een stap verder dan de pilot van Oost-Nederland. "Wij hebben ons in de pilot alleen op kinderen gericht die voor het eerst in aanraking komen met de politie", legt De Vries uit.

"De RSJ vindt dat alle kinderen, ook al zijn ze al meerdere keren in aanraking geweest met de politie, een andere behandeling moeten krijgen."