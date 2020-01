Papsleef’n Geesteren pakken de dubbel op dansmarieke-concours Fleringen

Maar liefst 26 groepen deden er mee aan de jaarlijkse danswedstrijd, georganiseerd door de Kroesmennekes. Rond de tweeduizend supporters kwamen mee naar Fleringen om alle deelnemers aan te moedigen.



Junioren pakken het hoogste podium

"Sinds 2016 strijden wij, de junioren van carnavalsvereniging de Papsleef’n uit Geesteren, mee om de prijzen op het dansmarieke concours. Vorig jaar haalden we het podium nét niet en dus hadden we dit jaar een duidelijk doel, de eerste prijs! Onder leiding van Diane Kuiphuis en Romy Klaassen, en met ondersteuning van Indy Letteboer, hebben we vanaf september keihard gewerkt om alle details tot in de puntjes uit te werken. En met resultaat, we zijn eerste geworden!", aldus de enthousiaste meiden.

De winnaars (Foto: c.v. de Papsleef'n Geesteren)

Senioren hebben de eerste plek terug

"Wij zijn al jaren een begrip tijdens het dansmarieke concours. Ieder jaar staan we garant voor een plek op het podium. Vorig jaar moesten, na twee keer eerste te zijn geworden, genoegen nemen met een tweede plek. Onder leiding van Carien Masselink en Marielle oude Wesselink gingen ook wij vanaf september weer volop aan de bak. Met het thema Aliens hadden we een uniek thema in handen, en mede door de outfits en grime zorgden wij voor een spektakel op het podium. Het werd beloond, wij nemen de eerste prijs mee naar Geesteren", aldus de senioren van c.v. Papsleef’n.