Linkse fracties in Almelo houden vraagtekens bij verkoop Kolkschool

Vier linkse fracties in Almelo hebben moeite om in te stemmen met de verkoop van de Kolkschool aan projectontwikkelaar Kloos 2. De partijen PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almelo en SP vragen een zogeheten interpellatiedebat aan, omdat de verkoop in hun ogen omstreden blijft. "Hiermee win je het vertrouwen van de burger in de politiek niet terug", zegt PvdA-raadslid Jorien Geerdink.

In een brief aan de gemeenteraad meldde het college van B en W dat de verkoop van de Kolkschool aan projectontwikkelaar Kloos 2 doorgaat. De verkoop werd eerder 'on hold' gezet omdat een andere partij die ook een bod had gedaan, de werkgroep Kolkschool, tijdens het verkoopproces mogelijk was benadeeld. Na een feitenonderzoek van onderzoeksbureau KPMG en juridisch advies door een gespecialiseerde advocaat is het college er nu van overtuigd dat de verkoopprocedure eerlijk is verlopen.

"Al in 2017 vragen gesteld"

De vier linkse fracties hekelen de wijze waarop het college heeft gehandeld. Geerdink: "Al in 2017 zijn er vragen gesteld over de verkoop van de school en hadden partijen bedenkingen. En waarom is de school niet in het openbaar verkocht, met een advertentie op Funda? Wij verwachten transparantie van het college. Zo winnen we het vertrouwen van de burgers in de politiek niet terug."

Het hoofdstuk over de verkoop van de Kolkschool is voor de PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almelo en de SP dus nog niet afgesloten. De partijen vragen een interpellatiedebat aan, dat tijdens de eerstvolgende raadsvergadering moet worden gehouden. "We wilden eigenlijk een politiek beraad beleggen, maar dat werd door het presidium afgewezen", vertelt Geerdink. "In dat beraad wilden we burgers de kans geven om in te spreken."

Volgens het PvdA-raadslid hebben inwoners daar behoefte aan. "Ik werd gisteren bijvoorbeeld gebeld door iemand die zei dat hij de Kolkschool ook wel had willen kopen als hij de kans had gekregen."

Appartementen

Projectontwikkelaar Kloos 2 wil appartementen bouwen in de Kolkschool. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voor die wijziging is een meerderheid in de gemeenteraad nodig. De gespecialiseerde advocaat adviseert dat het college in een eventuele verkoopovereenkomst een voorbehoud over deze wijziging van het bestemmingsplan moet opnemen.

Reconstructie verkoop Kolkschool 30 november 2018: Kloos 2 biedt 280.000 euro voor de Kolkschool, exclusief de gymzaal, voor de ontwikkeling van (loft)woningen.

1 december 2018: werkgroep Kolkschool biedt 353.000 euro voor de Kolkschool, inclusief de gymzaal, voor culturele doeleinden.

11 februari 2019: Kloos 2 past haar bod aan: 280.000 euro voor het schoolgebouw en 120.000 euro voor de gymzaal.

12 februari 2019: een ambtenaar van de gemeente Almelo mailt Kloos 2 het bod dat is gedaan door de werkgroep.

Maart 2019: twee makelaars taxeren de plannen voor de Kolkschool. De taxaties van de makelaars ligt hoger dan de biedingen van Kloos 2 en de werkgroep. De gemeente stelt beide partijen in de gelegenheid om hun bod aan te passen.

15 april 2019: De gemeente stelt beide partijen opnieuw in de gelegenheid om hun bod aan te passen. De partijen reageren niet.

28 januari 2020: Het college van B en W gaat door met de verkoop van de Kolkschool aan Kloos 2. De Kolkschool, gebouwd in 1903, is het oudste gebouw van deze grootte in Almelo dat inmiddels al 116 jaar publiekelijk toegankelijk is. Als schoolgebouw, wijkcentrum, Turks buurthuis, muziekpodium en culturele broedplaats. (bron)