Minister Bruins: "Problemen met haperend ziekenvervoer in Overijssel opgelost"

Begin januari kwamen problemen met het vervoer aan het licht toen een groep Zilveren Kruis-verzekerden niet werd opgehaald bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle. De vervoerder was niet bereikbaar, zei een van de patiënten. Het verhaal van Dick van Tolie uit Heeten aan RTV Oost was voor Kamerleden Ploumen en Kerstens van de PvdA aanleiding vragen te stellen aan de minister.



'Sterk verbeterd'

Bruins heeft de afgelopen weken regelmatig contact gehad met de zorgverzekeraars en is ervan overtuigd dat de verzekeraars de ernst van de situatie hebben onderkend en dat ze actie hebben ondernomen.



'Zilveren Kruis heeft laten weten dat de bereikbaarheid sterk is verbeterd. De gemiddelde wachttijd voor verzekerden bij de telefoondienst van ziekenvervoerservice ZCN is inmiddels teruggelopen tot een halve minuut of minder. Verzekeraar Eno heeft gemeld dat het geen signalen meer heeft ontvangen over onvoldoende bereikbaarheid van de telefoondienst van ZCN.'



Zorgplicht

'Ik deel de mening dat mensen niet de dupe mogen worden van de problemen', schrijft Bruins. 'Ook Zilveren Kruis en Eno delen deze mening en betreuren het dan ook dat er voor een aantal verzekerden toch ongemak is ontstaan.'

Of Zilveren Kruis en Eno aan hun wettelijke zorgplicht hebben voldaan, is volgens de minister aan de Nederlandse Zorgautoriteit om te beoordelen.