Gabriëlla is net terug uit door coronavirus geteisterd China: "De mensen zijn er zó relaxt onder"

De Giethoornse horeca-onderneemster Gabriëlla Esselbrugge is sinds vanochtend terug uit China, dat momenteel door het coronavirus wordt geteisterd. De terugreis ging behoorlijk anders dan ze had verwacht. Een taxi om naar het vliegveld te komen was nergens te bekennen en toen ze eenmaal onderweg was, liep ze vertraging op door controles.

Gabriëlla is de eigenaar van het Giethoornse hotel-restaurant De Dames van De Jonge én van het Holland Giethoorn restaurant in het Chinese district Dafeng. Vanwege werkzaamheden voor het restaurant was ze tweeënhalve week in China.

'Bizarre situatie'

Tijdens haar verblijf in het Aziatische land werd bekend dat het coronavirus was uitgebroken. "Een heel bizarre situatie. Het is rond het Chinees Nieuwjaar altijd wat rustiger in de straten, omdat mensen dan vakantie hebben en meer naar het binnenland trekken, maar nu is het extreem", legt ze uit.

Haar familie en vrienden in Nederland maakten zich meer zorgen over de uitbraak dan Gabriëlla zelf. "Iedereen in China is er zó relaxt onder. En bijna iedereen draagt een mondkapje, alhoewel dat daar ook niet heel vreemd is."

Niet bang

Ondanks dat er duizenden patiënten zijn geconstateerd met het virus en er meer dan honderd doden zijn gevallen, is Gabriëlle niet bang geweest om het coronavirus onder de leden te krijgen. "Ik heb in gebieden gereisd waar besmettingen zijn, maar bang was ik niet. Dat heeft er denk ik mee te maken hoe iedereen daar in China mee omgaat en hoe de berichtgeving in de media is. Iedereen wordt in mijn ogen op de hoogte gehouden."

Na tweeënhalve week was het voor Gabriëlla weer tijd om naar huis te gaan. "Omdat het openbaar vervoer en de taxi's platliggen, kreeg ik het aanbod van een werknemer om naar het vliegveld gebracht te worden."

Lange terugreis

Maar die reis duurde veel langer dan normaal. Alhoewel er bijna niemand op straat te bekennen was, duurde een rit van Dafeng naar Shanghai veertien uur. Normaal doe je drie uur over diezelfde rit. Dat komt door de strikte controles die onderweg worden gehouden. "Bij die controles vragen ze steeds waar je vandaan komt en wat je gaat doen."

Op het vliegveld volgde weer een grondige controle, vertelt ze. "We moesten een formulier invullen waarin we verklaarden dat we niet in Wuhan waren geweest en waar we dan wel waren geweest. Vervolgens waren er weer extra temperatuurchecks, waar ik één persoon uit de rij gehaald zag worden. In het vliegtuig droegen alle passagiers en de bemanning mondkapjes."