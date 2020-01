Ook Overijsselse basketballers eren legende Kobe Bryant

De basketbalploegen in Overijssel staan deze week ook stil bij het overlijden van Kobe Bryant. De 41-jarige Amerikaanse basketballegende kwam zondag, net als zijn dochter, om het leven bij een fataal helikopterongeluk. De dood van Bryant zorgde voor een shock in de sportwereld en het basketbal in het bijzonder.

Bryant wordt vanavond in onze regio al geëerd met een minuut stilte in de Europe Cup-wedstrijd tussen Landstede Hammers en Ventspils. In Zwolle staat het beide ploegen ook vrij om Bryant tijdens het duel nog te herdenken. Bijvoorbeeld door bewust de backcourt-klok van acht seconden (de tijd die ploegen op eigen helft in balbezit mogen zijn) te laten verlopen. Dit als eerbetoon aan één van de rugnummers van de Amerikaan (8). Dit wordt kort voor aanvang van de wedstrijd bepaald in onderling overleg.

24

Bij vrijwel alle duels in de Dutch Basketball League wordt Bryant geëerd via zijn andere rugnummer (24) dat hij in zijn lange carrière droeg. Veel wedstrijden beginnen door de schotklok van 24 seconden – de verplichte tijd om in een aanval proberen te scoren – expres te laten verlopen. Dat gebeurt vanavond al bij de speelsters van Jolly Jumpers in het bekerduel met Martini Sparks. Ook de basketballers van Uitsmijters uit Almelo geven dit weekend gehoor aan de oproep van de nationale bond.