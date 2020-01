Dit kun je met de kinderen doen tijdens de lerarenstaking

Zit je morgen met de kinderen thuis vanwege de lerarenstaking? In onze provincie is van alles te doen om de dag in te vullen! Bekijk hier het overzicht van activiteiten in Overijssel. En heb je tips? Vul die in op het kaartje!

IJsbeelden kijken in Zwolle

In de IJsselhallen kan je het ijsbeeldenfestival bezoeken. De talloze ijssculpturen hebben de vormen van mensen en voorwerpen. Kinderen mogen op de dagen van de staking voor €5,- naar binnen.

Zwemmen in Enschede

Bij Aquadrome in Enschede kunnen kinderen terecht voor een dagje waterplezier. Het zwembad is op donderdag geopend van elf uur tot drie uur. Op vrijdag kan je van elf uur tot half negen zwemmen. In het zwembad organiseren ze verschillende activiteiten waaronder een glijbaanrace.

Bewegen in Raalte

In Raalte slaan Sportbedrijf Raalte en Sport BSO In Oranje de handen ineen om iets te organiseren voor de thuiszittende kinderen. Ze nodigen basisscholieren uit om lekker te bewegen en te zwemmen. Groep 1 en 2 mogen van half negen tot half tien spelen in spelzaal Kwintijn. Kinderen uit de hogere groepen mogen sporten in Sportcentrum Tijenraan. Voor €4,50 kunnen de kinderen ook zwemmen in het zwembad.

Voor de werkende ouders zijn er flexwerkplekken ingericht in de vergaderzalen.

Museumbezoek in Denekamp

Bij museum Natura Docet Wonderryck in Denekamp mogen alle bezoekers de komende twee dagen met 50% korting naar binnen. In het museum kunnen kinderen speciale activiteiten doen zoals een speurtocht en een practicum.

Heb jij ook tips over waar je met de kinderen heen kan? Voeg een punt toe in de onderstaande kaart.

Hoe voeg je een punt toe?

Op onderstaand kaartje kun je je tip melden. Klik op 'voeg punt toe' en klik vervolgens op de kaart waar de activiteit plaatsvindt. Voeg je een punt toe via de app? Gebruik dan twee vingers om op de kaart te navigeren. Als je een punt hebt geselecteerd, vul dan in welke activiteit je morgen gaat doen. Je kan ook een foto uploaden.

Lukt het niet een punt toe te voegen? Klik dan hier.