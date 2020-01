Ondernemingsraad Soweco verliest rechtszaak tegen bestuur: geen rol in onderzoek naar toekomst

De rechter in Almelo heeft de ondernemingsraad (or) van Soweco in het ongelijk gesteld in haar zaak tegen het bestuur en de directie van de sociale werkvoorziening. Dat betekent dat de ondernemingsraad geen rol hoeft te krijgen in het onderzoek naar de toekomst van Soweco.

De or daagde het bestuur en de directie van de werkvoorziening voor de rechter, omdat die de gemeenschappelijke regeling wil opheffen. Zij lieten zonder inspraak van de ondernemingsraad een rapport maken door onderzoeksbureau Iroko waarin opheffing van de 'Gemeenschappelijke Regeling' een optie is.



De or vond dat dit in strijd was met de Wet op Ondernemingsraden (WOR). De rechtbank oordeelt dat dit rapport zonder voorafgaand advies van de or mocht worden opgesteld.

Teleurstelling

De or is uiteraard teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. "Wij waren ervan overtuigd dat de inzet van IROKO adviesplichtig was. We betreuren het dat de rechtbank dit anders ziet", zegt Miriam Doeschot van de or.

"We zijn er vanaf het begin duidelijk in geweest dat wij het ontzettend jammer vinden dat het bestuur van Soweco en de or tegenover elkaar zijn komen te staan in de rechtbank. Alleen maar omdat het bestuur formeel niet met ons wilde praten."

Inmiddels hangt de vlag er anders bij op het kantoor aan de Plesmanweg in Almelo. Het bestuur, de Raad van Commissarissen en de directie praten nu wel met elkaar. "Los van deze uitspraak zien wij dat als een goede ontwikkeling", zegt Doeschot. "Wij hopen op een duurzame oplossing voor de brede doelgroep, die door meerdere stakeholders wordt gedragen. Uiteraard blijven we alle nieuwe ontwikkeling nauwgezet volgen."



Onzekerheid

De situatie rondom Soweco zorgt voor veel onzekerheid bij de circa 2300 medewerkers. Ongeveer de helft werkt er 'beschut' via de WSW en is al dan niet gedetacheerd bij andere bedrijven.

Het bestuur van Soweco bestaat uit de wethouders van Almelo, Twenterand, Rijssen-Holten, Wierden, Tubbergen en Hellendoorn.

De weerstand tegen opheffing is groot, zelfs de Raad van Commissarissen van Soweco kwam met een alternatief plan om het bedrijf te redden.