Einde aan tbs voor vrouw die eigen man doodsloeg met klauwhamer in Almelo

TBS ten einde voor hamermoord in Almelo (Foto: iStock / Getty Images Plus)

De rechtbank heeft een einde gemaakt aan de tbs van een 46-jarige vrouw die in 2010 haar partner met een klauwhamer doodsloeg in Almelo. De behandeling van de vrouw is zo succesvol geweest dat de kans op herhaling volgens de rechtbank klein is.

De vrouw sloeg haar partner meermaals met een klauwhamer in haar woning aan de Constantijn Huygensstraat in Almelo. De man was, ondanks een huisverbod wegens huiselijk geweld, toch haar woning binnengedrongen. Beiden waren onder invloed van alcohol.

De tbs van vrouw werd in 2017 al voorwaardelijk beëindigd. Vanaf dat moment woont ze buiten de kliniek en probeert haar leven op te pakken. Vorig jaar vertelde ze dat ze naar het westen van het land wil om daar als hulpverleenster te gaan werken.



Gewelddadige relatie

Deskundigen concludeerden in hun laatste rapport dat een tbs niet meer nodig is. Ze denken dat de situatie waarin de vrouw in 2010 terecht kwam, zich niet snel zal herhalen. De vrouw zat toen in een ongezonde, gewelddadige relatie waarbij ze haar problemen probeerde weg te drukken met overmatig drankgebruik. In de tbs-kliniek heeft ze geleerd daar beter mee om te gaan.

Het is in de basis altijd de bedoeling dat iemand die tot tbs met dwangverpleging wordt veroordeeld uiteindelijk op de een of andere manier terugkeert in de samenleving. Dat kan pas als diegene geen gevaar meer vormt voor anderen.