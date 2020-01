Onderdeel van het Songfestivalkappersteam: Petra uit Goor is er geknipt voor

Petra van den Burg uit Goor gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Als kapster welteverstaan. Zij zit namelijk in het kappersteam van het internationale muziekfestival dat halverwege mei in Rotterdam wordt gehouden.

"Ik ben blij dat ik van zo’n groot gebeuren in Nederland een onderdeel mag zijn", vertelt Petra trots. Ze benadrukt hoe belangrijk haar is. "Ons haar hoort bij ons image."

De Goorse haarstylist, die ook de kapper van Songfestivalwinnares Getty Kaspers is, heeft al meedere nationale én internationale prijzen in de wacht gesleept.

Internationale prijzen

Ook heeft ze in 2018 kapsels gemaakt bij de Miss Universe-verkiezing in Bangkok. In mei komt daar dus een andere internationale opdracht bij. "Ik denk dat ze mij gekozen hebben omdat ik redelijk snel kan werken, bijzondere kapsels kan creëren en mij de kop niet gek laat maken", somt Petra haar kwaliteiten op.

Petra vindt dat ze vooral geknipt is voor dameskapsels. "Ik ben erg gek op lang haar. Daar kan ik helemaal mee losgaan. Ik zeg altijd: ik ben hartstikke hetero, maar ik wil alleen maar vrouwen. Als er leuke zangers op het Songfestival zijn, wil ik die natuurlijk ook wel helpen", zegt ze met een knipoog.

Eigen image

Het werk zal in principe vooral in opdracht zijn, er is weinig ruimte voor eigen inbreng. "Ik doe wat zij zelf willen. Ik ga niets zelf bedenken tenzij ze mij de vrije hand geven. Over het algemeen zijn het artiesten met een eigen image en die komen zelf met een voorbeeld."

Het Songfestival is van 12 tot 16 mei, maar Petra moet begin mei al in Rotterdam zijn. "Dan komen de artiesten al aan. In die twee weken vooraf zijn er al fotoshoots en persconferenties, dus de deelnemers moeten er dan natuurlijk ook al goed uitzien."