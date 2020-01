Inloopavond N50 Kampen: verbreding is in 2023 klaar

Inloopavond Rijkswaterstaat Kampen, verbreding N50 in 2023 klaar (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Inloopavond Rijkswaterstaat Kampen, verbreding N50 in 2023 klaar

In het stadhuis van Kampen hield Rijkswaterstaat woensdag een informatieavond over de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid.

De N50 is nog niet geheel verbreed en op het 3,5 kilometer lange wegdeel tussen Kampen en Kampen Zuid is regelmatig sprake van filevorming in de spits. Ook gaat het geregeld mis en vinden er zware ongevallen plaats, soms met dodelijke afloop. Om de weg veiliger te maken wordt het wegdeel opgewaardeerd tot twee keer twee rijstroken met gescheiden middenberm.

2023

Vanavond kregen belangstellenden informatie van Rijkswaterstaat over de status van de verbreding. Eind 2021 moet er een definitief besluit liggen en in 2023 is de verbreding klaar.

Informeren

Rijkswaterstaat wilde op haar beurt van aanwonenden en belangstellenden weten op welke manier ze geïnformeerd willen worden. Middels een enquêteformulier konden ze hun wensen kenbaar maken.

Tien miljoen

Er wordt al jaren gesproken over de verbreding. In 2017 eiste een meerderheid van de Tweede Kamer van minister Van Nieuwenhuizen dat de N50 uiterlijk 2022 is verbeterd. Den Haag betaalt vijf miljoen euro, regionale en lokale overheden en bedrijfsleven dragen eveneens vijf miljoen euro bij.

Geluidswal

Een deel van de ongeveer zestig bezoekers wilde weten of de geluidswal verlegd wordt en of de weg wordt verbreed in de richting van de wijk Kattedoorn.