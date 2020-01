Bloedserieus Twente overweldigd: inzet tegen menstruatiearmoede 'enorm succes'

"De actie was een enorm succes", blikken Ilse Oude Wesselink en Iris Borger uit Almelo terug op hun actie Bloedserieus Twente. Om aandacht te vragen voor menstruatiearmoede zamelden ze menstruatieproducten in voor mensen die bij de Voedselbank lopen. "Het is veel groter geworden dan we voor ogen hadden, maar dat was natuurlijk alleen maar geweldig."

Uit onderzoek van Plan International en het feministische platform De Bovengrondse blijkt dat bijna tien procent van de Nederlandse vrouwen en meisjes niet altijd geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Daarom startten Iris Borger en Ilse Oude Wesselink uit Almelo eind vorig jaar de inzamelingsactie.

Vrouwen en meisjes die geen producten als tampons kunnen betalen, gaan soms over op 'alternatieven' als kranten of doeken. "Dat is niet fris en hygiënisch. Je kunt er zelfs ziek van worden. Eigenlijk kon ik me helemaal niet voorstellen dat er mensen in de supermarkt moeten kiezen tussen een brood of tampons", zeiden ze destijds.

Succes

Aan de oproep om producten op te sturen of geld te doneren, werd massaal gehoord gegeven. In totaal werd er al 2500 euro gedoneerd en er komt nog een donatie van een Almelose stichting die zich inzet voor kinderen en jongeren in Almelo. "Van dit geld hebben we heel veel menstruatieproducten aangeschaft, waaronder ook veel menstruatiecups. In eerste instantie gingen we zelf naar de drogist en roofden daar de schappen leeg, maar later bestelden we met dozen tegelijk bij de online drogisterijen. Als we de producten binnen hadden, reden we naar de Voedselbank om daar de spullen af te leveren."

Iris: "We hebben achterbanken vol naar de Voedselbank gebracht. Volgens de mensen van de Voedselbank hebben we gemiddeld een pallet per week geleverd. Veel van die producten kwamen van particulieren en van particulieren hebben we ook veel donaties gekregen via betaalverzoeken."

Dagtaak

De actie is inmiddels voorbij, maar dat betekent niet dat producten niet meer ingeleverd kunnen worden. "Het verzamelen van producten en berichten beantwoorden was een baan op zich, dat is echt te veel om erbij te doen. Het was onze bedoeling om dit probleem onder de aandacht te brengen en dat is meer dan gelukt."

Particulieren die willen helpen, kunnen elke woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur producten doneren bij de Voedselbank. Bedrijven of stichtingen die willen doneren, kunnen contact opnemen via bloedserieustwente@gmail.com.