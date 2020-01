Voetbal International concludeert: ''Overijssel is dé voetbalprovincie van het moment''

"Overijssel is dé voetbalprovincie van het moment. De gehele topdrie qua publieksgroei komt uit het oosten van Nederland. Vooral in Deventer zullen ze zich afvragen wanneer en hoe PEC Zwolle zo voorbij is komen stomen", schrijven VI-journalisten Iwan van Duren en Tom Knipping in het weekblad.

De toeschouwersaantallen van PEC stegen in het afgelopen decennium met maar liefst 57%, een toename van 4.873 supporters. Heracles en FC Twente moeten het respectievelijk doen met 19% (1.605) en 15,6% (3.692). Hierbij moet aangetekend worden dat het bij PEC een achtjaarsvergelijking betreft in plaats van tien jaar. De Zwollenaren promoveerden in pas in 2012 naar de Eredivisie.

Teken aan de wand

Veelzeggend is dat naast de trits genoemde Overijsselse clubs enkel Ajax (9,7%), Willem II (5,8%), ADO Den Haag (0,8%) en Sparta Rotterdam (0%) niet in de rode cijfers staan. Een teken aan de wand. In Friesland kelderden de toeschouwersaantallen het hardst: SC Heerenveen heeft te maken met een daling van 29,8%.