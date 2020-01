Bom gevonden op mountainbikeroute Markelo

Op de Facebookpagina van MTB Route Markelo is te lezen dat ze nu wel een heel 'unieke bombocht' hebben aangelegd in hun route. Het is een knipoog naar de bom die op maandag werd gevonden op de mountainbikeroute.

Iedere maandag werken vrijwilligers de mountainbikebaan bij. Ze verwijderen sporen en harken het pad. Michiel Slot beheert samen met vrijwilligers de route. Slot: "Ze waren gewoon bezig om bochten bij de werken. En het ding lag vrij ondiep. Dus bij het harken vonden ze de bom."

De vrijwilligers hebben volgens Slot razendsnel gehandeld. "Ze zijn heel scherp geweest. Ze hadden direct het idee: dit kan wel iets zijn. Ze hebben daarom de politie erbij gehaald. Toen is het in een stroomversnelling terechtgekomen."

Het bleek inderdaad om een explosief te gaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is daarom naar de plaats gekomen. "De experts hebben de bom toen naar de Domelaar gebracht," vertelt Slot. Daar is het ding tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde allemaal nog diezelfde middag.

'Komt niet iedere dag voor'

De bom zal geen gevaar hebben gevormd voor de mountainbikers, denkt Slot. "Er worden met regelmaat explosieven gevonden, bij bouwprojecten of als je in de grond bezig bent." Zo bijzonder is dit volgens hem dus niet. "Maar," stelt hij wel, "dit komt niet iedere dag voor."

Slot is erg tevreden over hoe de vrijwilligers hebben gehandeld. Mountainbikers kunnen nu ook weer met een gerust hart gebruik maken van het pad. "De route is weer vrij. Het is allemaal opgeruimd. Achteraf is het vooral een spannend verhaal."