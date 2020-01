Minister wil dat corsocultuur op internationale lijst van UNESCO komt

Minister van Engelshoven wil dat de corsocultuur op de internationale lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed komt. UNESCO kan de voordracht in maart verwachten, liet zij vandaag weten. En dat is goed nieuws voor Overijsselse bouwers, zegt Corsokoepel-voorzitter Paul Bastiaansen.

Want een plekje op de UNESCO-lijst levert tal van voordelen op. "Het is goed voor de uitstraling", legt Bastiaansen uit. "Gemeenten stellen allerlei eisen op gebied van veiligheid, of doen soms moeilijk over het vrijgeven van bouwplaatsen. Met een UNESCO-stempel worden die gesprekken anders."

Vollenhove

Dat er met een UNESCO-stempel opeens deuren open gaan, merkte het corso-bestuur van Vollenhove in 2013. In dat jaar kwamen bloemencorso's op de Nederlandse lijst van UNESCO. "Sindsdien krijgen we ook subsidies en merken we dat de gemeente actiever meedenkt", legt Claudia Lassche uit. Zij zit in het bestuur van Corso Vollenhove en de landelijke Corsokoepel.

Bovendien hoort de corsocultuur gewoon op de lijst, vindt voorzitter Bastiaansen. "Het bouwen van de wagens versterkt een gemeenschap. Mensen met verschillende sociale achtergronden en opleidingsniveau's werken samen aan de corso's. Het heeft een bindend effect."

De Corsokoepel is een landelijk samenwerkingsverband, waar de corso's van Vollenhove, Sint Jansklooster en Giethoorn ook onderdeel van zijn. Samen met het ministerie van OCW en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bereiden zij de voordracht voor.

UNESCO beslist in 2021 of de corsocultuur wordt opgenomen op de befaamde lijst.