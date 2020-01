Fotograaf niet welkom bij gratis trouwceremonie, Hardenberg begrijpt de ophef niet: "Dit is al jaren beleid"

Fotografe Kim Stellingwerf mocht vandaag niet naar binnen bij een trouwceremonie in het gemeentehuis van Hardenberg. Want, zo stelde de ambtenaar, bij een gratis huwelijksvoltrekking zijn fotografen niet toegestaan. Ook niet als ze zijn ingehuurd. Kokend van woede blijft de fotografe op de gang achter, meldt ze op haar Facebook-pagina. De gemeente is zich van geen kwaad bewust: "Dit is al jaren ons beleid en dat wordt duidelijk vermeld."

Bizar. Onnozel. Bekrompen. Zoals gebruikelijk waren de reacties op Facebook op het 'belachelijke beleid' in Hardenberg niet mals. Carina Slooijer van de gemeente reageert verbaasd: "We hebben geen moment de indruk gehad dat het bruidspaar hier niet van op de hoogte was."



Versobering

Het verhaal is namelijk behoorlijk helder, aldus Slooijer: "We bieden al jaren een kosteloze huwelijksvoltrekking aan voor mensen met een kleinere beurs. Omdat we zagen dat juist deze doelgroep in het gedrang kwam door de toenemende populariteit van dit gratis huwelijk, hebben we een paar jaar terug de ceremonie versoberd."



In de spreekkamer, met maximaal zes aanwezige personen. En geen fotograaf. Met als doel de gratis variant onaantrekkelijker te maken. "Zodat de bruidsparen die zich wat meer kunnen veroorloven hier niet meer voor kiezen. En er dus voor de mensen met een kleine beurs voldoende ruimte overblijft om ook te kunnen trouwen."



Naderhand foto's

Deze versobering is dus al enkele jaren van kracht. Mensen die hiervoor kiezen worden daar ook over geïnformeerd, aldus Slooijer: "Dat vertellen we er bij wanneer een huwelijk geboekt wordt. En het staat duidelijk te lezen op onze website. We werken als het ook maar enigszins kan mee om naderhand alsnog foto's te maken. Maar tijdens de ceremonie doen we het niet."



Voor fotografe Kim Stellingwerf kwam de weigering echter als een complete verrassing. En de oplossing die de gemeente bood schoot haar ook in het verkeerde keelgat: "Ik vind het altijd een eer om er bij te mogen zijn, en om vooral net die ene traan, de lieve glimlach en natuurlijk de o zo belangrijke kus te mogen vastleggen. Die kun je niet naspelen."Dat het bruidspaar hier vanaf had kunnen weten, is voor Stellingwerf niet relevant: "Het bruidspaar zegt van niets te weten, maar daar gaat het mij niet om. Mijn klacht is groter dan alleen deze mensen."

Ze wil namelijk dit beleid van de gemeente Hardenberg ter discussie stellen, vervolgt Stellingwerf. "Ik snap die versobering best, maar ze slaan door. Ook mensen met weinig geld hebben recht op mooie foto's van hun trouwerij, door een professionele fotograaf. Het huwelijk is voor mensen die krap bij kas zitten net zo belangrijk als wanneer je het wel kunt betalen. Laat de mensen zelf kiezen."