Landstede Hammers verliest ook laatste thuisduel in Europe Cup

Landstede Hammers heeft ook haar laatste thuisduel in de achtste finales van de Europe Cup verloren. Net als in Letland was Ventspils ook in de provinciehoofdstad een maatje te groot voor de ploeg van coach Herman van den Belt: 87-89.

Middels een indrukwekkende minuut stilte werd de zondag overleden basketballegende Kobe Bryant geëerd, waarna het geweld losbarstte in het Landstede Sportcentrum. De thuisploeg startte fel en greep brutaal de leiding in het eerste kwart: 28-26. Ventspils, dat enkele sterkhouders in Letland had gelaten, was slordig en mede daardoor deed Landstede zeker niet onder voor de Europese topploeg. Bij de rust was de marge drie punten in Zwols voordeel: 49-46.

Stuivertje wisselen

In het derde kwart kwamen de bezoekers sterker voor de dag en nam het de leiding weer over van Landstede. Bij het ingaan van het laatste kwart was de stand 69-71. Landstede rechtte haar rug, nam de voorsprong weer over en daardoor was het de laatste tien minuten stuivertje wisselen in Zwolle, maar uiteindelijk trok Ventspils aan het langste eind: 87-89.

Volgende week staat het laatste duel in de tweede ronde op het programma voor Landstede. Met een uitwedstrijd bij het Hongaarse Egis Körmend neemt Landstede afscheid van het Europese podium. In de competitie speelt Landstede zaterdag de topper bij Heroes.