Tweedaagse onderwijsstaking van start, 450 scholen in Oost-Nederland sluiten deuren

Meer dan 4000 basis- en middelbare scholen, bijna de helft van alle scholen in Nederland, sluiten naar verwachting vandaag én morgen hun deuren. De leraren en andere medewerkers in het onderwijs leggen het werk twee dagen neer om actie te voeren voor betere arbeidsomstandigheden en beter onderwijs.

In Oost-Nederland doen ongeveer 450 scholen mee aan de staking. Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat vandaag bij een school in Zwolle op bezoek, om met docenten te praten over het lerarentekort. De leraren vinden dat er sprake is van een ‘onderwijscrisis’ en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk.

"In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het basisonderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt, als we niets doen, op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028", aldus de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bonden willen dat er in totaal zo'n 1,65 miljard euro extra naar het onderwijs gaat.

'Grote zak met geld'

"We hopen natuurlijk op die grote zak met geld, maar we snappen ook wel dat de miljarden die nodig zijn om verbeteringen door te voeren niet gelijk morgen op tafel liggen", zegt Nicole Harmsel van de AOb. "Maar we willen met deze tweedaagse staking wel bereiken dat het punt in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar hoog op de politieke agenda komt te staan."

