NVWA over inbeslagname schapen van blinde schaapsherder Henk: "Hij was gewaarschuwd"

Dat de schaapsherder naar eigen zeggen al langer 'ervaring' met de NVWA heeft, dáár kan de woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het alleen maar mee eens zijn. Want ook zij beaamt dat de schaapsherder en de NVWA al een lange historie met elkaar hebben.

Goede argumenten

"Onze inspecteurs zijn de afgelopen tijd meerdere keren bij de schaapsherder in Slagharen geweest", zo licht de woordvoerster De Jong toe. "Wij hebben hem ook elke keer gezegd: als de situatie niet verbetert, dan nemen we de dieren in beslag." En dat gebeurde gisteravond. De blinde schaapsherder was er stil van.

Maar de autoriteit heeft goede argumenten, zegt De Jong, om te concluderen dat de schapen onder Henks verantwoordelijkheid tekortkwamen. "De schapen moesten aflammeren op een plek zonder beschutting, het voer was verontreinigd en er was onvoldoende hygiëne", somt De Jong op. Met de handicap van de schaapsherder, het feit dat hij blind is, heeft dat niets te maken.

Gewenste verbeteringen

Het is niet zo dat Henk zijn schapen niet terug kan krijgen, zegt de NVWA. De Jong: "Als hij de gewenste verbeteringen doorvoert, krijgt hij de dieren terug. Uiteraard zal hij dan ook moeten betalen voor de opvang en de verzorging die de dieren in de tussentijd hebben gekregen."





Dat de schaapsherder de inbeslagname juridisch wil aanvechten, deert de NVWA niet zo. "Dat zullen we dan wel zien", reageert De Jong. "Voor ons is dat niet van belang."

Enkele reacties onder onze Facebookpost op het verhaal over Henk: Esther R. Nou ja!! NVWA als jullie fatsoen hadden, hadden jullie de arme man enige uitleg gegeven of beter nog enige hulp geboden. In plaats van zijn beestjes waar zijn ziel en zaligheid in zit af te nemen. Gerard G. Inderdaad ik zie deze man ook vaak tussen de schapen, kan mij ook niet voorstellen dat er iets niet goed is bij de schapen. In en in triest. Ik ga deze man dan helpen als dat nodig is. Lenny T. Ik zie deze man (bijna) elke dag. Weer of geen weer, in regen en wind. Hij loopt meerdere malen per dag, kilometers, naar zijn schapen. Ik heb enorm veel bewondering voor hem. Als er al iets niet in orde zou zijn met de verzorging, dan help je hem het te verbeteren of je geeft hem tijd om zelf een oplossing te zoeken die werkt. Er zijn zoveel dieren in schrijnender leefomstandigheden en dan maakt de NVWA zich hier druk om? Heel bijzonder!