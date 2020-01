Oud-voorzitter 'pedoclub' Martijn trekt zich uit angst terug uit nieuwe politieke partij: 'Ik overweeg te emigreren'

Marthijn Uittenbogaard (47), de Hengelose oud-voorzitter van de verboden verklaarde 'pedoclub' Martijn, trekt zich terug uit een nieuwe politieke partij. Het gaat om de heroprichting van de PNVD, de Partij voor Naastenliefde Vrijheid en Diversiteit, in de volksmond de 'pedopartij' genoemd. "Uit angst heb ik besloten niet mee te doen", aldus Uittenbogaard, die bovendien een boekje open doet over de grootscheepse politie-inval vorige week in zijn woning. Daarbij werd zijn partner aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen van seksueel misbruik van kinderen. Uittenbogaard overweegt nu te emigreren.

Uittenbogaard, die er op staat dat de media hem met zijn volledige achternaam noemen, vertelt in een uitgebreide verklaring op zijn eigen website over de plannen om de PNVD opnieuw op te richten. De politieke partij was in 2006 opgericht en werd in de volksmond al snel de 'pedopartij' genoemd.

Heroprichting politieke partij

In 2010 werd de partij weer ontbonden, maar er zijn volgens Uittenbogaard concrete plannen de partij opnieuw op te richten. Dat zou gebeuren door medestanders van Uittenbogaard, die eveneens ervoor pleiten dat een verhouding tussen een volwassene en een minderjarige mogelijk moet zijn. "Uit angst had ik al besloten niet aan de heroprichting deel te nemen", aldus Uittenbogaard.

Doorstart verboden 'pedoclub'

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld in hoeverre er momenteel sprake is van activiteiten van de verboden 'pedoclub' Martijn. Zoals RTV Oost eerder berichtte, was onder anderen Uittenbogaard weer volop actief, met name op internet. Zo was er sprake van een speciale mailinglijst, waarvoor pedoseksuelen zich konden aanmelden. Uittenbogaard heeft echter altijd volgehouden dat er geen nieuwe vereniging Martijn in de maak is. De PNVD staat daar overigens geheel los van en is een politieke partij.

Archief Martijn

De Hengeloër schrijft verder uitgebreid over de inval in de woning, waarbij de politie met een stormram de voordeur inbeukte, waarna met achttien agenten huiszoeking werd verricht. Daarbij werd het complete archief van de vereniging Martijn in beslag genomen. Deze vereniging werd in 2014 - na jarenlang aandringen door de Hengelose jurist Yme Drost en de van oorsprong Twentse Stichting Strijd Tegen Misbruik - door de Hoge Raad verboden verklaard.

Uittenbogaard vreest nu dat het archief vernietigd zal worden, waarbij hij een vergelijking trekt met een door de nazi's bestormd archief. De Hengeloër pleit er daarom voor dat het Martijn-archief wordt overgebracht naar het Nationaal Archief in Den Haag.

Politieactie

De huiszoeking duurde in totaal ruim elf uur. "Als ik naar de wc moest, mocht de deur niet dicht. Ik moest al die tijd op een stoel zitten met telkens een andere bewaarder naast me. Ik mocht wel wat koffie zetten en iets eten. Mijn partner - we hebben samen een partnerschapsregistratie - werd gearresteerd."

Volgens het Openbaar Ministerie wordt de man verdacht van voorbereidende handelingen voor seksueel misbruik van kinderen. Uittenbogaard bestrijdt dit: "Hij heeft nooit seksueel misbruik gepleegd en hiertoe ook geen voorbereidingen getroffen. Hij is slachtoffer van het samenwonen met en kiezen voor mij."

'Lekker veilig'

Verder beschrijft Uittenbogaard hoe hij na de politieactie alleen de nacht thuis doorbracht. Waarbij de politie de beveiligingscamera's, die hij na eerdere incidenten rond de woning had opgehangen, had afgeplakt. "Met een kapotte huisdeur en zonder telefoon of computer. Lekker veilig. De dag erna gooide iemand een baksteen tegen mijn polycarbonaatruiten (nadat zijn ruiten meermalen werden ingegooid, had Uittenbogaard dit speciale kunststof laten aanbrengen, red.). Ik kon toen weer 112 bellen, alleen kwam er niemand."

Sinds de aanhouding heeft Uittenbogaard van justitie geen enkel contact meer met zijn partner mogen hebben. "Ook zijn advocaat mag niets inhoudelijks aan mij vertellen. Mijn man is dus weg en ik heb er nul contactmogelijkheden. Huilen en me zorgen maken is het enige wat mij op dit moment rest."

'Slechts fantasieën'

Hij benadrukt dat een pedoseksuele voorkeur niet moeten worden verward met pedofilie, waarbij iemand zich daadwerkelijk aan kinderen vergrijpt. "Ik vind dat ik een goede burger ben. Een burger die het beste met iedereen voor heeft. Op seksueel gebied heb ik soms vergaande fantasieën. Ook die tegen het belang van het kind in gaan. Maar dat zijn fantasieën. Ik doe niemand kwaad en pleit al jaren voor een open en eerlijk debat aangaande alle kwesties rondom kinderseksualiteit, pedoseksualiteit en kinderrechten in z'n algemeenheid."

Emigreren

Uittenbogaard denkt erover om te emigreren. "Ik zit serieus te overwegen, als al dit gedoe achter de rug is, om dan naar het buitenland te verhuizen met een groepje vrienden. Naar een land dat wel vrijheid van meningsuiting kent."