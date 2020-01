Minister Slob bezoekt alternatieve staking: Zwolse basisschool houdt open dag

Basisschool De Schatgraver in Zwolle besloot het vandaag anders aan te pakken. De leraren hebben geen spandoeken gemaakt en protestliederen ingestudeerd om met andere onderwijsmedewerkers op een plein te protesteren. Nee, ze houden een open dag mensen te laten kennismaken met het onderwijs. Een van die mensen die een kijkje kwam nemen, was minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob.

Het is een andere manier van staken en dat valt in de smaak bij de minister. "Dat spreekt mij aan. Ik weet dat er veel zorgen over het onderwijs zijn, die heb ik ook. Want op deze krappe arbeidsmarkt hebben we met veel vacatures te maken."

Zijinstromers

Door mensen die niet in het onderwijs werken kennis te laten maken met de school, hoopt De Schatgraver zogenaamde zijinstromers te

werven. In dat geval wordt iemand, terwijl die in het onderwijs werkt, opgeleid om de lesbevoegdheid te halen.

En te weinig onderwijzers kan grote gevolgen hebben, stelt Slob die zelf in Zwolle woont. "Het klinkt ernstig, want zo kunnen kinderen niet de ontwikkeling krijgen die ze wel verdienen. We moeten met elkaar hard werken om weer mensen enthousiast te maken voor het onderwijs. Dat lukt tot nu toe best goed, alhoewel dat tijdens een staking best raar klinkt. Maar we zien veel nieuwe mensen naar het onderwijs komen, maar er zijn er nog veel meer nodig."

Subsidie

Per zijinstromer is een subsidie van 20.000 euro beschikbaar. "Als die kandidaat aan alles eisen voldoet, zorg ik dat er geld komt om die opleiding te financieren."

Toch is het onderwijsprobleem niet op korte termijn opgelost. "De zorgen zullen blijven. De arbeidsmarkt verandert niet ineens, want er is niet één knop waarmee je alles verandert. Ook niet een zak geld", legt Slob uit.