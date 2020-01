Bornse leraren helpen collega's in de zorg op tweede stakingsdag

"We hebben deze actiedag op touw gezet omdat er vandaag stakingen zijn in het onderwijs en omdat in de zorg dezelfde problematiek heerst als bij ons", legt leerkracht Esther Behage uit.

Esther helpt Wendy Droog vandaag met de activiteit 'bewegen op muziek'. Wendy: "Ik was heel enthousiast toen ik hoorde dat de leraren van 't Iemnschelf ons kwamen helpen. We hebben toch allebei op onze eigen manier zorgen. En ik vind het een heel mooi initiatief, dat je gaat staken en dat je je dan inzet voor de mensen uit Borne. Dat is toch prachtig?"

Geen oplossing

Even verderop in het gebouw bakt Hubertien Bruns een cake met een groepje van acht ouderen. Ze staakt omdat ze de gevolgen van het lerarentekort dagelijks meemaakt. Van huis uit is ze intern begeleider en stond ze één dag voor groep 4, maar omdat het lastig is om voor de andere dagen een vervanger te vinden, staat ze nu zelf regelmatig de hele week voor de klas. "Nu vinden we meestal wel een uitkomst, maar als er geen structurele oplossing komt, hebben we straks een groot probleem."

Vorig jaar zegde minister Slob van Onderwijs een eenmalig bedrag van 460 miljoen euro toe aan het onderwijs. Omdat dit niet om een structureel bedrag gaat, zijn vakbonden en leraren kritisch. Ze willen een duurzame oplossing om de hoge werkdruk die ze ervaren te verlagen.

Nieuwe acties

Als het bewegen op muziek is afgelopen zegt Behage: "Als twee dagen staken niet helpt, gaan we opnieuw actievoeren. Vakbonden zijn nu bezig om een actie op touw te zetten voor elke derde dinsdag in de maand. Hoe die vorm gaat krijgen weet ik nog niet, maar er zitten meer acties aan te komen."