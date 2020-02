Consul-generaal in de Verenigde Staten Ruth Emmerink uit De Lutte is even terug op Twentse bodem

'We waren net onze spullen zoals telefoons en computers weer aan het neerzetten, want de ramen van het gebouw waar we zitten zijn niet orkaanbestendig, toen er twee Nederlanders voor de deur stonden. Ze hadden hun vakantie op de Bahama's moeten afbreken vanwege de orkaan. We hadden net de eerste telefoon weer aangesloten, dus daarmee konden we hen in contact brengen met de luchtvaartmaatschappij, hun reisorganisatie en het thuisfront", zegt Emmerink.

Consulaat in Miami (Foto: Phillip Pessar / Flickr Creative Commons)

Carrière

Van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 januari zijn de Nederlandse topdiplomaten in het land voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie. Voor ons maakt ze even tijd in De Lutte om ons te spreken. En zo kan ze haar ouders ook meteen weer heel eventjes zien.

"Het is altijd weer fijn om hier in De Lutte te zijn. Hier is het allemaal begonnen", zegt Emmerink. We staan voor de St. Plechelmus school waar ze vroeger naar de basisschool ging. In 1992 haalde ze haar VWO diploma op het Twents Carmel College in Hengelo. "Vanuit De Lutte ben ik in Amsterdam Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen gaan studeren", zegt Emmerink.

Ruth Emmerink (1974) heeft al heel wat van de wereld gezien. Ze begon in Mali als Tweede Secretaris in Bamako en als Senior Beleidsmedewerker op het departement bij Directie Mensenrechten en Vredesopbouw. Van 2010 tot 2015 was ze plaatsvervangend ambassadeur op de Ambassade in Manilla (Filipijnen), en van 2015 tot 2019 plaatsvervangend ambassadeur op de Ambassade in Seoul (Zuid-Korea).

Mensenhandel

"Je kunt echt iets voor de mensen betekenen. In de Filipijnen hebben we echt iets kunnen doen tegen mensenhandel. Dan heb je het echt over mensen van vlees en bloed en levens die daarmee gered worden".

Van jongs af aan heeft ze altijd de interesse gehad om in andere culturen iets te vinden wat goed was voor Nederland. In Miami helpt het consulaat Nederlanders die problemen hebben op reis. Bijvoorbeeld met hun paspoort. Maar ook op economisch gebied speelt het consulaat een grote rol.

"We helpen bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven om een netwerk aan te leggen in de VS. Wij opereren vanuit Miami in de zes zuidelijke staten van de Verenigde Staten", zegt Emmerink.

Economische betekenis

De Verenigde Staten is de grootste handelspartner van Nederland buiten Europa. Ze investeren 945 miljard euro per jaar in Nederland. En andersom exporteren wij voor 30 miljard euro naar de VS. "Vanuit Florida bedienen wij bijvoorbeeld ook Texas. Die staat is economisch zo groot, als het een land zou zijn dan zou het de tiende economie van de wereld zijn. Dus de VS is enorm belangrijk voor ons", zegt Emmerink.

Via De Lutte naar de rest van de wereld

Hoe komt een meisje uit De Lutte in Miami terecht als consul-generaal van Nederland? "Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin ik mij geen zorgen hoefde te maken over allerlei dreigingen, die ik inmiddels in de rest van de wereld volop heb gezien. Ik heb ouders die mij alle ruimte gaven om mezelf te ontwikkelen en me daarin hebben aangemoedigd. Vanuit Amsterdam, waar ik studeerde ben ik naar Afrika gegaan, toen naar Azië en nu naar Amerika".

Voor haar gezin is het iedere vier jaar verhuizen. "Dat is soms moeilijk voor de kinderen. De oudste is dertien en had er wel veel moeite mee om zijn vrienden in Korea achter te laten. Maar inmiddels hebben ze het naar hun zin in in Amerika. Hij wil profvoetballer worden en gelukkig wordt voetbal steeds populairder hier. Zeker nu David Beckum een voetbalclub gekocht heeft in Miami", zegt Emmrink.

Terug naar Nederland

Na haar avontuur in Amerika moet ze van haar werkgever, het ministerie van Buitenlandse Zaken, weer naar Nederland komen. "Ik vind het sowieso fijn om in Nederland terug te komen. En na een aantal jaar omzwervingen in het buitenland om voor een paar jaar weer in Nederland te wonen", zegt Emmerink.