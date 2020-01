Waterschappen vragen met 'dijkies' om aandacht voor hoogwater in 1995

Nou ja, 'selfie'... Hij noemt het liever een 'dijkie'. Want dat is waar het vandaag allemaal om draait: op de foto gaan met de dijk bij jou in de buurt en die op social media plaatsen. Een ludieke actie om aandacht te vragen voor iets wat, nu precies 25 jaar geleden, heel serieus was: de extreem hoge waterstanden op veel plekken in Nederland.



Onder water

Van Kampen tot Maastricht en van Lobith tot Rotterdam, in 1995 stond het rivierwater zo hoog dat een kwart miljoen Nederlanders huis en haard moesten verlaten. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Sindsdien is ‘1995’ een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid.

Intussen is er veel werk verricht om het rivierengebied in Nederland veiliger te maken door versterken van dijken en/of door ruimte voor de rivier te creëren. Maar dat werk is niet af, legt Hoving uit. "De komende jaren moet nog 1100 kilometer aan dijken versterkt worden en worden sluizen en gemalen vervangen. Pas dan zijn we in 2050 helemaal bij, maar wie weet wat ons dan weer te wachten staat dankzij het klimaat."

Selfie

Om aandacht en begrip te vragen voor dijkversterkingen die nog op het programma staan én om het gevoel van urgentie voor hoogwaterbescherming te vergroten, besteden de waterschappen deze week aandacht aan de hoge waterstanden van 1995.

En een van de ludiekere manieren om dat te doen, is dus met een selfie en de hashtag #mijndijk. "We roepen mensen op om een foto te maken van hun mooiste plek op de dijk, hun favoriete dijk of de dijk waar zij elke dag langskomen. We hopen vandaag een heleboel 'dijkies' te ontvangen."