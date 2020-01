Twickel College Hengelo blijft populair: school bouwt drie jaar na nieuwbouw twaalf nieuwe lokalen

Twickel Hengelo is sinds de oplevering van de nieuwbouw in 2017 populair waardoor het leerlingenaantal enorm is gegroeid. Komend jaar worden er 1400 leerlingen verwacht, terwijl de school destijds is gebouw voor circa 1000 leerlingen.

Lokalen naast schoolgebouw

De twaalf tijdelijke lokalen worden geplaatst op een grote grasweide pal naast het schoolgebouw. De lokalen krijgen een vaste verbinding met de huidige school, ze zijn bereikbaar via de zogenoemde Alfa vleugel.

Volgens Scholengroep Carmel Hengelo, waar Twickel onder valt, is er grote behoefte aan uitbreiding. Op dit moment telt de middelbare school voor HAVO/VWO ruim 1250 leerlingen. Vorig jaar kwamen er 277 nieuwe eerstejaars bij en de verwachting is dat het aantal aanmeldingen voor dit jaar daarbij in de buurt zal liggen.

Nieuwe schooljaar

Afgelopen zomer bleek dat het in 2017 opgeleverde gebouw al te klein was, waardoor enkele klassen dit schooljaar les krijgen in lokalen van Lyceum De Grundel aan de Grundellaan in Hengelo. Twickel hoopt dat dit komend schooljaar verleden tijd is. Carmel Hengelo is in overleg met de gemeente en wil de tijdelijke huisvesting na de zomervakantie, dus bij de start van het nieuwe schooljaar, in gebruik nemen.