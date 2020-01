Mogelijk nieuw smokkelmuseum in Overdinkel

Het gemeentebestuur van Losser onderzoekt of er opnieuw een smokkelmuseum in Overdinkel kan worden ingericht. Dat zei wethouder Harry Nijhuis van Losser donderdagavond tijdens de smokkelbeurs in het Kulturhus in het dorp.

Overdinkel had een smokkelmuseum van 2003 tot en met de zomer van 2012. Een grote brand legde op 16 augustus in dat jaar het museum in de as.

Overdinkel smokkeldorp

Overdinkel kent een rijke smokkelgeschiedenis. Boter, koffie, kleding en schoenen, het werd in een ver verleden allemaal de grens over gesmokkeld bij Overdinkel. Het is die tijd waaraan het dorp de bijnaam 'het smokkeldorp' te danken heeft. Om het verleden te koesteren is donderdagavond een smokkelbeurs gehouden, waar veel dorpsbewoners naartoe kwamen.

Op de beurs lieten studenten hun uitgewerkte plannen zien voor een escape room in Overdinkel met het thema smokkelen. Ze hopen dat de escape room een plekje kan krijgen in het Kulturhus.

Evenementen

"Inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen zijn enorm druk geweest en hebben van alles bedacht en ontwikkeld rond het smokkelthema", vertelt wethouder Nijhuis. "We werken dan ook aan nieuwe attracties en evenementen waarbij de nadruk komt te liggen op de geschiedenis van Overdinkel als smokkeldorp."