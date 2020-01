Raad van State roept bouw van 51 woningen in Tubbergen halt toe

De bouw van 51 woningen in het project De Esch in Tubbergen is per direct stilgelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De Raad stelde het plan vandaag voorlopig buiten werking na bezwaren van omwonenden.

De Raad verwacht dat het bestemmingsplan voor dit woningbouwproject onderuit zal gaan. Die beslissing valt over ongeveer een half jaar, als er een vervolgzitting over de ingediende bezwaren is. Vanwege de grote twijfels over het bestemmingsplan vindt de Raad het nodig dat het project nu meteen wordt stilgelegd, zodat er niets kan worden gebouwd.



Projectontwikkelaar De Esch BV wilde zo snel mogelijk beginnen met het bouwrijp maken van de grond in het plangebied bij de Almelosestraat, maar dat kan de ontwikkelaar dus voorlopig vergeten.



Breekpunt

Volgens de Raad sluit het nieuwbouwproject niet goed aan op de woningbehoefte in Tubbergen. Die kritiek kwam ook van adviseurs van de gemeente, maar met die kritiek heeft de gemeente niets gedaan.

Het plan van de ontwikkelaar en de gemeente is om duurdere gezinswoningen in De Esch te bouwen. Volgens de adviseurs en de omwonenden moeten er juist meer goedkope woningen voor starters en senioren worden gebouwd, omdat daar in Tubbergen grote behoefte aan is.



De gemeente zegt dat starters ook in staat zijn om woningen vanaf 300.000 euro te betalen, maar volgens de Raad van State is dat standpunt niet hardgemaakt. De adviseurs wezen de gemeente vooraf op de behoefte aan goedkopere woningen.

Nog meer twijfels

Dit gebrek in het plan weegt voor de Raad al zó zwaar dat het voldoende is om het plan te schorsen, maar er bestaan ook nog twijfels over dertien woningen in De Esch die gebouwd moeten worden op voormalige agrarische grond. Die twijfels komen pas aan de orde in de vervolgzitting bij de Raad over een half jaar.