Blinde herder Henk voor de rechter vanwege inbeslagname tachtig schapen: "Dit is een misselijke streek"

Herder Henk was erbij toen zijn schapen in beslag zijn genomen (Foto: Persbureau Meter)

De blinde schaapsherder Henk van der Sar uit Schuinesloot noemde de inbeslagname van zijn schapen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gisteren "een misselijke streek". Dat zei hij vandaag voor de rechtbank in Zwolle. De strafzaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.

De schaapsherder stond voor de rechter op verdenking van verwaarlozing van een kudde schapen in Slagharen. Daar zou de NVWA in augustus en december vorig jaar misstanden geconstateerd hebben.

Dagvaardingen

De verdenking over de verwaarlozing werd in twee dagvaardingen uitgereikt aan de schaapsherder, maar zijn advocaat moest bij aanvang van de rechtszaak constateren dat hij er slechts één van kende. Na het nodige overleg besloot de rechtbank om beide zaken aan te houden en af te wachten of er ook nog een strafzaak voortkomt uit de inbeslagname die woensdag plaatsvond.



In de aanloop naar de rechtszaak vroeg het Openbaar Ministerie de raadkamer van de rechtbank om het bedrijf van de schaapsherder stil te leggen. Dat werd uiteindelijk na het horen van een deskundige afgewezen.

Messteek in de rug

Voor Henk voelt de inbeslagname van zijn beesten als een messteek in zijn rug. "Een rotstreek, het riekt naar machtsmisbruik", zei hij tijdens de zitting. "Ze moeten hebben gedacht: lukt het op de ene manier niet, dan proberen we het op een andere manier."



De herder maakt zich zorgen over de manier waarop er met zijn dieren is omgegaan. "We moesten ingrijpen om te voorkomen dat ze over de lammetjes liepen. Er waren ook hoogdrachtige schapen bij, ik ben bang dat die de stress niet aankunnen en er dode lammetjes worden geboren."