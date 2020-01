Sanderink weet zeker dat ex goederen heeft gestolen: "Ik verwed er mijn vermogen onder"

Ondernemer Gerard Sanderink weet het zeker. Volgens de excentrieke multimiljonair heeft zijn ex, Brigitte van Egten, goederen gestolen in de periode dat zij directeur was van Dutch Solar Systems (DDS). Dat bleek vandaag bij een rechtszaak over de ontslagvergoeding die Van Egten eist.

"Ik verwed er mijn hele vermogen onder. Ik weet het zeker", zei de Twentse zakenman tegen de rechter. Sanderink is volgens zakenblad Quote goed voor zo'n 620 miljoen euro. Voor bewijs van de diefstal verwees Sanderink naar een duimendik dossier.

De rechter zag het bewijs dat Van Egten verantwoordelijk zou zijn voor de diefstal echter niet in het centimeters dikke pak papier terug. "Ik begrijp niet veel van dit rapport. Dat komt omdat het waarschijnlijk is geschreven door iemand die niet weet hoe je dit soort rapporten moet schrijven. Het bewijst in elk geval niet dat Van Egten de hand heeft gehad in de diefstal."

Ondernemer Sanderink twijfelt niet. "Dit is mijn leven en mijn dood. Zij heeft het gedaan."

Wagner Solar

De diefstal vond plaats in november 2018 bij het Duitse dochterbedrijf Wagner Solar. Dit bedrijf kreeg een opdracht van de Duitse Universiteit van Hagen. De bestelde goederen werden volgens Sanderink naar een opslagbedrijf vervoerd en kwamen vervolgens via het vliegveld van Frankfurt in Gambia terecht, waar DSS ook een vestiging heeft. In Gambia zou Van Egten de goederen hebben verkocht en het geld in haar eigen zak hebben gestoken.

Van Egten zegt dat zij in niets met de diefstal te maken heeft. Ze weet wel dat er een vervalst document in omloop is, waaruit is af te leiden dat 'iemand' namens de Universiteit van Hagen spullen bij Wagner Solar heeft besteld. Volgens haar waren er in die periode meer Duitse bedrijven de dupe van valse bestellingen. Er zou ook iemand voor zijn aangehouden.

Meer tijd

Sanderink vroeg de rechter om meer tijd, zodat hij bewijs kan vergaren waaruit blijkt dat het inderdaad zijn ex is geweest die de spullen heeft gestolen. Er is hem veel aan gelegen dat hij dit kan aantonen. Als namelijk onomstotelijk vast komt te staan dat Van Egten betrokken zou zijn bij het stelen en doorverkopen van goederen naar Gambia, vervalt haar recht op welke vergoeding dan ook.

De vraag van de rechter of de politie de diefstal onderzoekt, beantwoordde Sanderink door te zeggen dat hij aangifte heeft gedaan.

Zes tot acht weken

De rechtbank verwacht over zes weken uitspraak te kunnen doen over de ontslagvergoeding. Dat kunnen er ook acht worden, zei de rechter, die aan het begin van de zitting liet weten dat het hem twee dagen kostte om een goed overzicht van de zaak te krijgen. "Het was lastig om een beeld te krijgen waar het precies over gaat."