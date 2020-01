Hannelore het meisje uit de sekte, een verbijsterende documentaire te zien op TV Oost

Hannelore (die ook opgroeide in Vriezenveen en later in Zwolle woonde) vertelt in een openhartig gesprek over haar gevangenschap in de sekte, waar sekteleider Sipke Vrieswijk de dienst uitmaakte. Over hoe ze nu aankijkt tegen die periode, hoe ze werd ontvoerd naar het buitenland en over hoe een Twentse agent haar tegen haar wil uit de sekte haalde. Ook over haar strijd om daarna weer te functioneren in een wereld waar ze volkomen van vervreemd was.



'Je doet dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou doen; dat doet hersenspoelen met je'. 'Je had geen eigen ik meer; de Profeet vertelde wat je moest doen, wat je moest vinden; je deed er alles aan om hem niet boos te maken, want dan kreeg je straf', dat vertelt Hannelore van Otterloo over haar tijd bij de Gemeente Gods in een klooster.





Hannelore (Foto: H. van Otterloo)

Ook de agent die haar eruit haalde, de rechercheur die Vrieswijk op wist te sporen, de vrouw die haar hielp om weer 'normaal' te gaan doen en de man die als één van de weinigen Vrieswijk uitgebreid interviewde komen aan het woord in deze verbijsterende documentaire met veel historisch beeld.



Hannelore vertelt haar verhaal om te waarschuwen voor sektes, om begrip te vragen en om te laten zien dat je ook na zoveel ellende weer op kunt krabbelen en het geluk weer kunt vinden. De documentaire is gemaakt naar aanleiding van de publicatie van het boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte', geschreven door de Hengelose auteur Frank Krake. Het boek verschijnt woensdag 5 februari bij uitgeverij Achtbaan.



De documentaire 'Hannelore, het meisje uit de sekte' is dinsdag 4 februari om 18.30 uur te zien op TV Oost. Daarna wordt deze om 20.30 en om 22.30 uur nog eens herhaald.