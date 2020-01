Brexit is een feit: "Het voelt een beetje als een verkering die uit is"

Het Verenigd Koninkrijk is na vandaag geen onderdeel meer van de Europese Unie: Brexit is een feit. "Het voelt soms een beetje als een verkering die uit is", vertelt Heinoër Vincent Hartman.

Hartman verhuisde drie jaar geleden met zijn gezin naar Schotland, maar keerde door de Brexit terug naar Nederland.

De belangrijkste reden om terug te keren, was dat het vrij reizen naar het Verenigd Koninkrijk misschien vervalt. Ook zou het gezin mogelijk een settled status aan moeten vragen: een soort toestemming om in het land te mogen wonen.

"De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, wanneer je dat wilt. De Brexit gaat straks die vrijheid beknotten", vertelde Dorien Hartman ongeveer een jaar geleden. In mei 2019 keerde het gezin terug naar Nederland.

'Het einde van een periode'

Wat er voor Vincent verandert na vandaag? "Voor mij als persoon verandert er vanaf de 31ste niks. Maar we komen al twintig jaar in the UK, waarvan we er in totaal acht jaar hebben gewoond. Het is voor mij dus wel het einde van een periode."

Hartman werkt nog wel veel in het Verenigd Koninkrijk. Het komend jaar verwacht hij ook daardoor nog geen problemen. "Ik schat in dat ik daar het komend jaar nog geen last van heb. Sterker nog: de order intake uit met name dat gebied is dit jaar bijzonder goed."

'Ik weet niet of ik daar zin in heb'

Het komend jaar is het vrij verkeer van goederen en personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog van kracht. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog onbekend.

Dat baart Hartman zorgen. "Ik heb al verhalen gehoord dat je wellicht een visum moet aanvragen. Moet ik mijn apparatuur inklaren met een boel papierwerk? Ik weet niet of ik daar zin in heb."

Hartman treft zakelijk gezien dan ook voorbereidingen: "Ik ben me erop aan het voorbereiden dat ik daar dan geen werk meer aanneem."

'Goed dat je niet alles van tevoren weet'

Nu Hartman privé en zakelijk de boel weer up and running heeft, kan hij terugblikken op het Schotse avontuur. "Als we dit van tevoren wisten, hadden we het niet gedaan. Daarom is het maar goed dat je niet alles van tevoren weet, anders gebeurt er nooit wat."