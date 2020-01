Monument onthuld voor slachtoffers 'vergeten' bomexplosie in Ootmarsum

In Ootmarsum is donderdagmiddag een plaquette onthuld voor de twee slachtoffers van een bomexplosie, exact 75 jaar geleden. "Een onderbelicht oorlogsdrama in Ootmarsum", aldus initiatiefnemer Alphons Weierink.

Op 30 april 1945 was midden in de nacht een keiharde klap te horen in Ootmarsum. Een bom, afkomstig van een Britse bommenwerper, komt terecht op huizen aan de Bergstraat. Daarbij komt de 34-jarige schooljuf Femmetje Davids om het leven. Ook de 12-jarige Johan Heupink overleeft de klap niet.

Bom had niet op Ootmarsum moeten vallen

De piloot van een Britse bommenwerper liet in een luchtgevecht met een Duitse jager de bom per ongeluk boven Ootmarsum vallen. De piloot was in de veronderstelling boven Duitsland te vliegen. Het leed in Ootmarsum was groot: twee dodelijke slachtoffers, zes zwaargewonden en veel materiële schade aan huizen.

"Het is een onderbelicht oorlogsdrama", vertelt Weierink. "Ik hoop dat we dat drama nu in beeld kunnen brengen. Pal naast het oorlogsmonument is een gedenkteken van glas geplaatst en daarop staan voor altijd de namen van de twee slachtoffers."

Op het monument is een appelboom afgebeeld. "Het symbool van herinnering, van hoop en van leven. Alles was hier destijds verwoest, maar de appelboom van de familie Heupink heeft alles overleefd."

'De dametjes'

Femmy Davids, de nicht van de overleden schooljuf, mocht het monument onthullen. Femmy is vernoemd naar haar overleden tante. "Ze werd dood gevonden onder de trap. Mijn andere tante die er ook woonde, is levend onder het puin vandaan gekomen", vertelt Davids. "Ze noemden hen destijds 'de dametjes', omdat ze uit Utrecht kwamen. Ze spraken anders dan de mensen hier, maar Femmetje was heel geliefd als schooljuf hier."

Davids vindt de plaquette een geweldig initiatief. "Heel mooi, met die appelboom erop, echt helemaal geweldig."