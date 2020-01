Verdachte (37) zegt zich niets meer te herinneren van Deventer terrasaanrijding

De 37-jarige Deventenaar die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar inreed op een groep mensen op een terras in Deventer zegt dat hij niets meer weet. Dat bleek vandaag voor de rechtbank in Zwolle, waar de man terecht stond op verdenking van poging tot doodslag.

Het incident gebeurde vorig jaar in oktober in de binnenstad van Deventer. De verdachte zou tijdens de drukke stapavond met zijn auto op een terras zijn ingereden. Hierbij raakten vijf mensen gewond.

Harde klappen

Robert Mesland, advocaat van de verdachte, denkt dat het geheugenverlies komt omdat de man vlak voor het incident zeker acht harde klappen op zijn hoofd kreeg en daardoor een hersenschudding opliep. Hij heeft de rechtbank ook gevraagd om deskundigen te laten kijken of de verdachte hersenletsel heeft overgehouden aan de mishandeling.



Dat er aan het incident een stevige ruzie voorafging waarbij de nodige klappen vielen, was al eerder te zien op beelden die onder meer bij RTV Oost te zien waren. De advocaat wil dat de rechtbank en officier van justitie die beelden ook bekijken. "Het zijn vijftien seconden waarvan ik u niet kan uitleggen hoe belangrijk ze zijn voor wat er daarna gebeurde."

'Explosie van geweld'

Volgens de advocaat liep de situatie in de avonduren van die bewuste avond helemaal uit de hand. "Vanuit het niets ontstond er een explosie van geweld waarbij mijn cliënt hard geslagen werd."

Die aanval zou ook niet zijn gestopt toen de 37-jarige met een aantal vrienden in de auto stapte. "De belagers bleven intrappen op de auto, tegen de spiegels en koplampen. Op het moment dat er ook aan het portier werd getrokken, was de paniek in de auto helemaal groot."

Gesprek met slachtoffers

"Wat hen ook is overkomen, wat voor problemen ik ook had, ik had nooit op ze in mogen rijden", zei de Deventenaar over het inrijden op de slachtoffers. Hij wil graag via een mediationtraject met de vijf slachtoffers in gesprek. Eén van de slachtoffers heeft inmiddels aangegeven erover na te denken.

De rechtszaak tegen de man gaat verder op twee april. Tot die tijd blijft de man in voorarrest.