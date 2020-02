Ook bouwexpert stelt schaderegeling gaswinning van minister Wiebes ter discussie

Mensen buiten Groningen hebben volgens het plan van de minister veel minder recht om schade door gaswinning te claimen. Daardoor kan het zijn dat je na een aardbeving in Groningen eerder, meer en makkelijker de schade vergoed krijgt, dan wanneer je in Noordwolde woont en door een hevige trilling schade hebt. Of in Eesveen, Wanneperveen of Meppel. Eerder lieten de provincies hun teleurstelling blijken en nu laten ook mensen uit het werkveld van zich horen. Ook in Overijssel werd en wordt gas gewonnen. Dat is onder meer in Giethoorn, De Blesse en Collendoorn Hardenberg het geval.

Lang werk

Het ministerie van Economische Zaken kreeg al eerder kritiek omdat er zo lang aan deze schaderegeling gewerkt moest worden. Eind december 2019 werd het plan dan toch naar de Kamer gestuurd. Het gaat gelden voor iedereen buiten de invloedssfeer van het grote Groningerveld. Dat is dus voor de rest van Nederland.

Als de schade ontstaat door mijnbouw, dan moet de mijnbouw betalen bouwkundig taxateur

Gaswinlokatie Wapserveen Drenthe (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Bouwkundige

Mink Visser is bouwkundige en voert vrijwel dagelijks taxaties uit aan huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Hij weet waarover je het hebt bij aardbevingsschade en stelt dat er geen verschil zou moeten zijn in de beoordeling van een schade in Groningen, Friesland of in Overijssel.

"In Groningen is het nu goed geregeld. Mensen worden goed geholpen. We hebben daar geleerd, dus waarom zou dat niet in de rest van het land van toepassing mogen zijn?" Visser pakt de Kamerbrief van minister Wiebes erbij en schudt zijn hoofd. "Of een scheur in mijn muur nou door één of door tien aardbevingen is gebeurd, als het door mijnbouw komt, dan moet de mijnbouw betalen."

(Lees verder onder de video)



Gisteren werd duidelijk dat de provincies het plan voor een schaderegeling ook niet zien zitten. Ze zijn teleurgesteld omdat het zou leiden tot rechtsongelijkheid.

Omwonenden van kleine gasvelden in de Kop van Overijssel, in Zuidwest Drenthe of in Friesland zijn bezorgd. Ook in andere provincies van Nederland waar gas gewonnen wordt, is rumoer ontstaan over de schaderegeling.

Schade

Marijke Sterk woont in Wapserveen en vreest schade te hebben door de nabije gaswinning. Marijke ziet in het voorstel van de minister nog een negatief punt. Volgens haar geeft de regeling je in dunbevolkt gebied minder recht op vergoeding van schade dan wanneer je in dichtbevolkt gebied woont.

(Lees verder onder de video)

Marijke heeft zich aangesloten bij de stichting GasDrOvF omdat ze merkte dat ze met haar schade nergens terecht kan. Dat nadeel dreigt nu voor duizenden anderen in onze regio, daarbuiten niet meegeteld.

Wanneer ben je omwonende? De schaderegeling van Wiebes zou nadelig kunnen uitpakken als je woont in de buurt van een gasveld dat geproduceerd werd of wordt. Dat gebeurt onder meer in de Kop van Overijssel. In Wanneperveen werd gas gewonnen en in Eesveen en Hardenberg gebeurt dat nog steeds. De invloedssfeer van een gasveld strekt tot 5 kilometer buiten de omtrek van dat veld. Binnen die invloedssfeer zijn in sommige gevallen schadelijke effecten van mijnbouw mogelijk. Op korte termijn zijn er nieuwe plannen voor gaswinning net over de Overijsselse grens in Zuidwest Drenthe en Friesland. De overheid heeft een website waarop alles over gaswinning en andere mijnbouw is terug te vinden: nlog.nl

'Dan wil je het ook niet'

Bouwkundige Mink én de mensen van GasDrOvF zijn eensluidend over de gevolgen van zo'n schaderegeling. Dan is het logisch dat mensen zich nu nog meer gaan verdiepen in wat er onder onze voeten gebeurt. "Want als je nú al weet dat je schade door gaswinning niet kunt verhalen, dan wil je ook geen gaswinning in de omgeving toestaan."



Donderdag 6 februari is in de Tweede Kamer commissie economische zaken een overleg over onder meer deze schaderegeling.