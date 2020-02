Het succes van sociale werkplaats De Sterkerij in Rijssen? "Gunfactor en gemeenschapszin"

Het succes heeft De Sterkerij te danken aan het ondernemerschap. "We maken hier zelf producten, zoals belegde broodjes en hapjes. Maar we hebben ook een fietsenmakerij en fietsenwinkel. In opdracht van bedrijven pakken we spullen in en we doen veel kerstpakketten, heel veel kerstpakketten", zegt bedrijfsleider Marco Woertman.

Werkplaats De Sterkerij (Foto: RTV Oost)

Draagvlak

Veel bedrijven en particulieren hebben de weg naar de hapjes van De Sterkerij gevonden. "We leveren kwaliteit en we hebben in Rijssen een grote gunfactor", zegt Woertman.

Door andere gemeenten en sociale werkplaatsen wordt jaloers naar De Sterkerij gekeken. "Ze vragen zich af hoe het komt dat er bij ons geen geld bij hoeft", zegt Woertman. Het antwoord ligt deels verscholen in de gemeenschapszin van Rijssen. Ondernemers steunen de initiatieven en dragen een steentje bij.

Alternatief voor Soweco

Zes Twentse gemeenten, waaronder Rijssen, besteden de sociale werkvoorziening uit aan Soweco maar willen hier mee stoppen. Inmiddels heeft De Sterkerij Soweco Multipack in Rijssen al overgenomen. "Hiermee garanderen wij dat de werknemers niet zomaar ergens binnen Soweco geplaatst gaan worden", zegt Woertman.

De reden voor de ontmanteling van Soweco is dat de gemeenten steeds maar geld moeten bijstorten om Soweco draaiende te houden. Afgelopen jaar was dat zes miljoen euro. Hoe het bedrijf straks verder gaat, is nog onzeker. In ieder geval willen de gemeenten zelf geen ondernemersrisico lopen.

Haal- en brengservice scootmobiel

De gemeente Rijssen-Holten geeft zelf het goede voorbeeld. "Tijdens het uitreiken van de lintjes voor de brandweermensen hebben ze bij ons de hapjes besteld. Een aantal medewerkers van ons heeft ook in de bediening geholpen", zegt Woertman.

Een populaire service is de haal- en brengservice van de leenscootmobiel. Deze service heeft de gemeente aan De Sterkerij uitbesteed. Medewerkers rijden de scootmobiel naar de klant. Achterop hebben ze een vouwfiets om mee terug te rijden naar het pand van De Sterkerij.

Scootmobiel haal- en brengservice (Foto: RTV Oost)

Ambities

Het tienjarig bestaan wordt dit jaar nog gevierd met een mooi feest. Ook de komende tien jaar heeft De Sterkerij nog ambitie. "Ik zou graag alle onderdelen in één groot pand willen onderbrengen. Zo zouden we ook nog meer mensen een passende arbeidsplek kunnen bieden", zegt Woertman.