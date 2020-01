Oproep raadslid VVD Raalte aan Tweede Kamer: 'Schaf oneerlijk belastingsysteem met ozb af'

"Gemeenten hebben nu maar één manier om belastingen te heffen. Dat is via de ozb, dus via de woningwaarde. Ik zou liever naar een eerlijker systeem gaan, bijvoorbeeld een vast bedrag per inwoner en eventueel een vast bedrag per huishouden", aldus het raadslid.

Het huidige systeem is oneerlijk, vindt Kreule. "Je bent nu afhankelijk van een taxatie van jouw huis, die iemand anders doet. En dat terwijl je zelf je huis misschien niet eens te koop hebt. Op basis daarvan betaal je aan de gemeente. In wat voor huis je woont heeft geen relatie tot wat je als inwoner van een gemeente mag verwachten. Het is raar dat als je in een ander soort huis woont, je een andere bijdrage levert."

'Dit systeem moet eerlijker gemaakt worden'

Het hele gemeentelijk belastingsysteem moet dus op de kop, vindt het VVD-raadslid. "Die bal ligt bij Den Haag. Wij kunnen als gemeente alleen ozb heffen, we hebben geen andere mogelijkheden om aan belastinggeld te komen. Dit systeem moet eerlijker gemaakt worden."

"We gaan wat mij betreft over naar een heffing per inwoner. Dat maakt voor iedereen meteen duidelijk wat hij moet betalen en waar dat op gebaseerd is."



'Wij mogen als gemeente geen inkomenspolitiek voeren'

Aan de andere kant zou je kunnen stellen dat iemand met een duur huis meer lasten kan dragen. "Wij mogen als gemeente echter geen inkomenspolitiek voeren", verweert Kreule. "Eigenlijk doe je dat op deze manier wel op een verkapte manier."

Wat Kreule betreft wordt zijn systeem zo snel mogelijk ingevoerd. "Je ziet dat mensen in koopwoningen en juist de middenklasse het financieel zwaar hebben. Laten we dan nu het systeem vast in het klein aanpassen, zodat we het direct eerlijker kunnen maken."