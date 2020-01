Rijksmuseum Twenthe opgelicht door internetcriminelen voor ruim 2,8 miljoen euro

Dat bevestigt directeur Arnoud Odding van het museum, maar wil er verder weinig over kwijt. "De zaak is nog onder de rechter, dus ik kan er niet op ingaan." Het Enschedese museum heeft aangifte gedaan bij de politie en is een rechtszaak begonnen in Engeland.

Deal

Het museum uit Enschede sloot twee jaar geleden in juli een deal met een kunsthandelaar in Londen. Volgens Bloomberg duurden de onderhandelingen maanden en werden die per e-mail gevoerd.

Het museum kreeg uiteindelijk bankgegevens via de mail opgestuurd en werd overgehaald het overeengekomen bedrag van 2,85 miljoen euro op een rekening in Hongkong te storten.

Ondanks de betaling beweert de kunsthandelaar het aankoopbedrag voor het schilderij niet te hebben gekregen. Waarschijnlijk hebben fraudeurs de e-mail gestuurd, nadat ze het account van het museum of van de kunsthandelaar hadden gehackt.

Het is nog onduidelijk wie er achter de hack zit. Het museum en de kunsthandelaar beschuldigen elkaar.

Constable

John Constable (1776-1837) was een landschapschilder. Het doek dat het museum kocht dateert uit 1824 en heet A View of Hampstead Heath: Child's Hill, Harrow in the Distance.

Het schilderij is al in Enschede. Dat is niet vreemd. "Je bent bezig met fondsenwerving en daarvoor heb je het schilderij nodig. Je wilt het opnieuw door allerlei experts laten bekijken en precies weten wat je koopt", legt Odding uit aan de NOS.